Grožėtis vandens kanalais – be spūsčių

Tuština svečių pinigines
Keliautojų pamėgta Venecija 2024-aisiais žengė nepopuliarų žingsnį – piko dienomis vienadieniams lankytojams įvedė 5–10 eurų siekiantį įėjimo mokestį, o dabar jau pasigirsta siūlymų jį kelti net iki 50 eurų, rašo „Africanews“.
Problemų nestinga ir Amsterdame: miestas ne vienerius metus rengia kampanijas, skatinančias atsakingesnį lankytojų elgesį, o pernai grupė gyventojų net padavė miesto valdžią į teismą dėl turistų minių viename populiariame rajone.
Tad norintiesiems patirti šių miestų dvasią, bet kartu išvengti spūsčių ir mėgautis autentiška kelione ekspertai pataria rinktis mažiau pramintus, bet ne mažiau vaizdingus vandens kanalų miestus nuo Vokietijos, Jungtinės Karalystės iki Skandinavijos.
Vokiška industrinė estetika
Kanalų, upių ir uosto akvatorijų išraižytas Hamburgas – vienas vandeningiausių Europos miestų.
Nors gali pasigirti daugiau kaip 2,3 tūkst. tiltų – daugiau nei Amsterdamas, Londonas ir Venecija kartu sudėjus, Hamburgas retai patenka į romantiškiausių maršrutų sąrašus. Ir tai – didelė klaida.
Trečias pagal dydį Europos uostas savo vandens kelius visada naudojo pragmatiškai, todėl čia vyrauja savitas „industrinis grožis“.
Ypatingo dėmesio vertas istorinis sandėlių kvartalas Speicherstadt, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Nors pusė sandėlių buvo sugriauti per Antrąjį pasaulinį karą, likusiųjų didybė nepakito. Pasivaikščiojimas ar turas laivu tarp raudonų plytų mūrų čia yra tiesiog privalomas.
Mieste – miestas tarp tiltų
Švedijos sostinė, įsikūrusi 14-oje salų, yra tikras kanalų ir upių voratinklis, kurį jungia daugiau nei 50 tiltų.
Įdomu tai, kad istorinis Stokholmo pavadinimas buvo Staden Mellan Broarna – Miestas tarp tiltų.
Ieškantiems ramybės keliautojams rekomenduojamas Djurgårdsbrunnskanalen kanalas. Nors jis yra pačiame centre, tai viena tyliausių ir vaizdingiausių vietų mieste.
5 km ilgio medžių apsupta pakrantė, besidriekianti tarp muziejais turtingos Djurgården salos ir žemyno, yra vienas populiariausių pasivaikščiojimo maršrutų Stokholme.
Šimtai kilometrų kanalų
Gali skambėti neįtikėtinai, tačiau Didžiosios Britanijos miestas Birmingamas oficialiai turi daugiau kilometrų bendro ilgio kanalų nei pati Venecija.
Nuo pramonės suklestėjimo laikų šie vandenys neatpažįstamai pasikeitė ir šiandien yra viena gyvybingiausių miesto dalių.
Šiuo metu laivybai tinkama daugiau nei 160 km kanalų tinklo.
Gas Street Basin rajone įsikūrę šurmuliuojantys barai ir kavinės demonstruoja energingąją miesto pusę, o ramiai vingiuojantis takas Birmingamo universiteto link leidžia pasimėgauti bukolika ir pailsėti nuo centro ūžesio.
Gyveno pats pasakų karalius
Kopenhaga, kurios širdyje puikuojasi XVII a. krantinė Nyhavn, yra vienas žavingiausių miestų kruizui kanalais.
Ši vieta garsėja ryškiais spalvotais namais ir senais mediniais laivais – tai puiki erdvė vasaros popietės pasivaikščiojimui.
Nors šiandien Nyhavn krantinė spinduliuoja elegancija, jos istorija kur kas spalvingesnė.
Nuo pat 1670-ųjų tai buvo pagarsėjęs jūreivių rajonas, kuriame netrūko užeigų, alkoholio ir prostitucijos.
XIX a. čia gyveno pats Hansas Christianas Andersenas, o 1980 m. rajonas tapo pėsčiųjų zona, pradėjusia naują šios vietos atgimimo erą.
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