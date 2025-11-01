Į Beckhamą ir jo žmoną teks kreiptis kitaip

Anglijos futbolo legenda D. Beckhamas – nebe eilinis mirtingasis. Karalius Karolis III jį įšventino į riterius – nuo šiol į jį teks kreiptis „sere“.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Iškilminga ceremonija vyko Vindzorų pilyje. Ceremoniją stebėjo abu futbolininko tėvai ir žmona Victoria, buvusi grupės „Spice Girls“ narė. Nuo šiol ir ji turi naują epitetą – ledi Beckham.
Tokia garbe 50-metis D. Beckhamas įvertintas už nuopelnus ir sportui, ir labdarai. Porą dešimtmečių dirbo su UNICEF vaikų fondu, agitavo už maliarijos išnaikinimą. Prieš baigdamas futbolininko karjerą jis suvaidino svarbų vaidmenį, kad 2012 m. vasaros olimpinės žaidynės vyktų Londone.
Titulo D. Beckhamas laukė ilgiau nei dešimtmetį.
Buvęs futbolininkas pabrėžė pasididžiavimą gauta garbe.
„Labai didžiuojuosi. Visi žino, koks esu patriotiškas. Esu keliavęs po pasaulį ir žmonės nuolat nori kalbėti apie mūsų monarchiją – tai mane džiugina“, – kalbėjo jis.
Jis taip pat priminė, kad monarchija jo šeimai visada buvo svarbi.
Karjeros metu D. Beckhamas sužaidė 115 rungtynių už Anglijos rinktinę ir atstovavo „Manchester United“, Madrido „Real“, Los Andželo „Galaxy“, Paryžiaus „Saint-Germain“ ir „AC Milan“ klubams. Profesionalų futbolą jis paliko 2013 m.
Nuo 2005 m. sportininkas yra UNICEF geros valios ambasadorius. 2024 m. jis tapo Karaliaus fondo ambasadoriumi, remiančiu švietimo programas ir jaunimo aplinkosaugos sąmoningumą.
