Inga Valinskienė atvirame interviu: nesijaučiu nurašyta

„Visų pirma, kas mane turėtų nurašyti ir į kokius nurašymus aš turėčiau reaguoti? Į tai, ką rašo apie mane internete? Aš žinau, įsivaizduoju, nes nesu jokia išskirtinė ir ypatinga, apie kurią arba nerašo, arba rašo tik komplimentus ir pagyras. Aš nelendu, nieko apie save neskaitau, o akivaizdaus nurašinėjimo ar įžeidinėjimų negirdžiu. Kas turėtų mane nurašyti? Nenoriu niekam įtikti. Aš noriu patikti savo klausytojams, aš noriu patikti žmonėms, kurie klausosi mano įgarsintus filmus ir džiaugiasi jais. Aš norėčiau dar patikti tiems žmonėms, kurie ateis į paskutinius mano koncertus. O kam dar aš turėčiau patikti? Kas yra tie žmonės, kurių aš turėčiau jaustis nurašyta? Aš jų nematau. Jų nėra. Ar man keturiasdešimt, ar man trisdešimt, ar man šešiasdešimt, kur jūs, žmonės, norintys mane nurašyti? Rašykite, jeigu jums taip smagu, jeigu jūs nuo to kaifuojate, jeigu jums nuo to palengvės, bet aš to negirdžiu, aš to nežinau, ir man labai paprasta“ – taip jau šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ atvirai ir be pagrąžinimų rėš dainininkė, filmų ir knygų garsintoja Inga Valinskienė.
Tai ko gero vienas paskutiniųjų tokių viešų ir atvirų aksominio balso dainininkės 59-erių Ingos Valinskienės interviu. Neseniai pasirodė pranešimai apie vasarį ir kovą penkiose didžiausiose Lietuvos arenose ir beveik dešimtyje mažesnių miestų vyksiančius Ingos Valinskienės koncertus „Visada jūsų“, rengiamus artėjančio 60-mečio proga. Taip pat užsiminta, kad tai paskutinis asmeninis Ingos koncertinis turas.
„Nieko nėra amžino, – filosofiškai sakys Inga, paklausta, kodėl ketina baigti koncertinę veiklą. – Aš suprantu tai, kad laikas eina. Aš keičiuosi, mano kūnas, mano veidas keičiasi, aš tikrai nenoriu lipti ant scenos būdama sena primadona, į kurią daug kas jau pirštukais pabado ir pasako, gal tu galėtum to nedaryti. Aš pati nuspręsiu, kada man to nedaryti, ir galbūt tai bus anksčiau, negu jūs man pasakysit. Ir tai, mano supratimu, labai graži pabaiga. Aš tikrai neplanuoju lipti į sceną tol, kol galėsiu, kol manęs nereikės į ją užnešti ar tol, kol aš dėl kažkokių priežasčių privalėsiu tą daryti. Man daug gražiau, kai aš galiu elegantiškai išeiti ir ne tada, kai jau reikės akivaizdžiai, o tada, kai aš noriu. Man tame daug daugiau elegancijos ir draivo“.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ su I. Valinskiene – jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
Naujausi komentarai