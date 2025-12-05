Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis įsileido į namus: parodė, kuo didžiuojasi labiausiai

Irena ir Žilvinas gyvena ramioje Vilniaus dalyje prie miško, tačiau vos kelios minutės skiria juos nuo miesto šurmulio. Žilvinas juokauja, kad šių namų sienos galėtų papasakoti ne vieną istoriją – čia svečiavosi kone visi scenos grandai.
Nors atlikėjas garsėja savo nenustygstančiu būdu ir, atrodo, turėtų laikyti visus namų kampus, laidoje jis atskleis, kad buityje pagrindinis šeimos „variklis“ yra Irena.
„Namams vadovauja Irena. Ji viską žino, viską moka. O jeigu kas neaišku, tam yra meistrai. Šįkart – Audrius (šypsosi). Aš aptarnausiu ir serviruosiu, o jūs jau darbuokitės“, – juoksis jis, pasitikdamas svečius su „žvagulišku“ svetingumu.
Ant stalo akimirksniu atsiras įvairiausių skonių šakočiai, kuriuos šeima vadina „mažais šventės simboliais“. Pora pasakos, kad jų namai – ramybės oazė po koncertų, bet lygiai taip pat čia telpa ir draugai, ir triukšmingesni vakarojimai.
Žilvinas aprodys ir savo pasididžiavimą – namuose įrengtą SPA zoną, barą, patogiai suplanuotą pokerio kampą ir treniruoklių kambarį. O ant sienų sukabintos šeimos nuotraukos primins gražiausius gyvenimo momentus.
„Treniruoklius kiekvieną dieną žadu pradėti naudoti nuo rytojaus… ir taip jau metus“, – juoksis atlikėjas.
Pora pasidalijo ir džiaugsmingomis naujienomis: jų sūnus Vakaris netrukus taps tėčiu. Žilvinas, jau dabar vadinamas vienu iš mylimiausių senelių Lietuvoje, daug laiko praleidžia su anūkais, ir su didžiausiu džiaugsmu laukia dar vieno šeimos nario.
Žvagulių namuose netrūks istorijų – nuo linksmų koncertinių nutikimų iki siautulingų vakarėlių, nuo vaikų ir anūkų išdaigų iki mažų kasdienių detalių, kurios čia įgauna ypatingą prasmę. Jų buitis – šilta, jauki ir pripildyta tikro buvimo drauge, kurį Irena ir Žilvinas vertina labiau nei bet kokius didelius planus.
Be to, žiūrovai išvys, kaip A. Bružas kartu su šeimininkais leisis į lengvai komišką ir šiltą „Pasidaryk pats“ projektą jų miegamajame.
