Ščiogolevaitės žodžiai kursto smalsumą: dainininkės gyvenime – nauji jausmai?

Šio šeštadienio rytą auksinio balso savininkė bei penkių vaikų mama Rūta pakvies į savo namų kiemą. Čia ji papasakos apie savo kasdienybę bei tai, kaip pavyksta suderinti koncertus, televizijos filmavimus ir gausios šeimos gyvenimą.
Tačiau kodėl dainininkei prireiks A. Bružo pagalbos?
Pasirodo, kad atlikėjos kieme esančioje tvoroje iš tujų, staiga neliko vienos tujos – ten atsivėrė skylė, trukdanti kiemo privatumui. Tad laidos vedėjas į Rūtos kiemą atriedės su nauja tuja. O ją besodinant, Audriaus ir Rūtos pokalbis virs šilta ir gyva diskusija apie vyrų bei moterų santykius, šeimą, laiką sau ir gebėjimą džiaugtis kasdienybe.
Rūta pasakos, kad namuose viską stengiasi daryti pati – nuo daržo lysvių meistravimo iki cepelinų. „Man patinka gaminti – mano namuose visada rasite maisto. O jei nusprendžiu virti cepelinus, jais pavaišinu ir kaimynus. Negi virsi tik savo šeimai?“ – laidoje juoksis Rūta.
Dainininkė pasakos, kad džiaugiasi, kai vaikai namuose piešia, lipdo ar ką nors kuria. Tvarka – antraeilis dalykas.
„Svarbiausia, kad namuose būtų gyvybės ir kūrybos“, – sakys ji, rodydama į ant terasos stalo paliktas dažų ir plastilino dėmes.
Rūta laidoje pripažins, kad vaikai – jos gyvenimo ramstis. Ji juos augina be auklių pagalbos, tačiau yra ypač dėkinga savo pačios mamai.
„Nors mama gyvena ne Vilniuje, kai labai reikia, visada pagelbėja. Jos palaikymas man – neįkainojamas“, – atviraus atlikėja.
Šie metai Rūtai – sugrįžimų laikas. Ji kaip teisėja grįžo į TV3 projektą „Lietuvos talentai“, o su prodiuseriu Marijumi Adomaičiu (Ten Walls) pristatė ir naują muzikinį kūrinį.
Tačiau panašu, kad šie metai dainininkei ypatingi ne tik profesiniais pasiekimais. Laidos metu ji užsimins ir apie naujai užgimusius jausmus.
„Toks pat pleputis kaip ir aš, gal net didesnis...“ – intriguos Rūta.
„Vaikai jau paaugę, todėl atsiranda daugiau laiko ir man. Namuose ir buityje su jais susitariu – vaikai jau daug kur padeda. Kartu surandame balansą. Žinoma, auginant penkis vaikus, ramybės ir pedantiškos tvarkos tikėtis neįmanoma. Bet čia ir yra tikrasis, nenuglostytas gyvenimas, tikroji prabanga ir laimė“, – sakys R. Ščiogolevaitė.
