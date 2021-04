Išdalinti „Oskarai“: geriausio aktoriaus „Oskaras“ atiteko A. Hopkinsui

83-ejų A. Hopkinsas yra vyriausias aktorius, laimėjęs šį apdovanojimą.

Geriausio aktoriaus kategorijoje jis varžėsi su velioniu Chadwicku Bosemanu (Čedviku Bouzmanu), suvaidinusiu filme „Ma Rainey's Black Bottom“, Rizu Ahmedu iš „Metalo garso“ (Sound of Metal), Gary Oldmanu (Gariu Oldmanu) iš „Manko“ (Mank) ir Stevenu Yeunu (Stivenu Jeunu), atlikusiu vaidmenį juostoje „Minari“.

„Oskaras“ už geriausią filmą atiteko „Klajoklių žemei“

Kritikų pripažinta Chloe Zhao (Klojos Džao) drama „Klajoklių žemė“ (Nomadland), kurioje pasakojama apie marginalizuotą, vyresnę amerikiečių kartą, keliaujančią po šalies Vakarus, sekmadienį buvo apdovanota „Oskaru“ kaip geriausias filmas.

Šioje kategorijoje Pekine gimusios režisierės juosta varžėsi su filmais „Tėvas“ (The Father), „Judas and the Black Messiah“, „Mankas“ (Mank), „Minari“, „Perspektyvi mergina“ (Promising Young Woman), „Metalo garsas“ (Sound of Metal) ir „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7).

Tuo metu geriausia aktore šių metų „Oskarų“ apdovanojimuose pripažinta „Klajoklių žemėje“ suvaidinusi Frances McDormand (Frensis Makdermand).

Ch. Zhao taip pat pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, įveikusi Lee Isaacą Chungą (Li Aizeką Čangą), sukūrusį „Minari“, Emerald Fennell (Emerald Fenel), režisavusią filmą „Perspektyvi mergina“, Davidą Fincherį (Deividą Finčerį), sukūrusį juostą „Mankas“, ir „Dar po vieną“ (Druk) režisavusį Thomas Vinterbergą (Tomą Vinterbergą).