Įspėjo mirusio tėvo aplinką: per daug mačiau, per daug žinau

„Kas bebūtų tas atstovas iš jų pusės, kuris vis dar skleidžia šitas melagystes – jei norite tai tęsti, griebkite geriausią savo advokatą, nes aš pasiruošusi. Man gana. Tai absurdas. Aš per daug mačiau, per daug žinau. Su manimi geriau nežaisti.“
Pasak Brooke, šie išpuoliai jau peržengė ribas, ir ji pavargo nuo to, kad jos santykiais su velioniu tėvu manipuliuojama viešojoje erdvėje:
„Tai, kad viskas pavirto į žodžių karą – tiesiog apgailėtina. Todėl ir kalbu – kad tai baigtųsi. Mano tėvas jau atgulė amžino poilsio. Palikite jį ramybėje. Palikite ir mane ramybėje. Leiskite jam ramiai išeiti į dangų. Nebesikabinkite prie manęs. Aš ne tas žmogus, kurį verta persekioti.“
Ji taip pat pabrėžė, kad nesiekia jokios finansinės naudos ir niekada netroško būti įtraukta į testamentą:
„Aš pažįstu savo šeimą. Mačiau, kaip kai kurie šeimos nariai elgiasi dėl pinigų. Jie pykstasi, vaidosi ir atsisuka vieni prieš kitus. Dar kai mano tėvas buvo gyvas, žinojau, kad kai jo neteksime, viskas virs – atsiprašau už išsireiškimą – šūdų šou. Ir aš nenoriu tame dalyvauti.“
Brooke tvirtino, kad ji ir jos vyras finansiškai savarankiški: „Mes dirbame patys. Visi kiti buvo priklausomi nuo jo išmokų. O dabar, kai auksinė žąsis nebededa kiaušinių – jie nežino, ką daryti.“
Pasak jos, galbūt dabar ji tapo emociniu taikiniu tik todėl, kad žino daugiau, nei sako:
„Gal jie bijo, ką galiu atskleisti – o žinau daug. Tik nekalbu. Tai, kas vyksta, yra liūdna ir šlykštu.“
Tuo pačiu ji atvirai kalbėjo apie šiltus santykius su tėvu, nepaisant visko: „Mes su tėčiu buvome labai artimi. Perėjome daug. Aš daug jam atleidau. Buvau šalia per viską.“
Brooke paneigė gandus, esą ji būtų grąžinusi dovanas ar kad tėvas maldavo jos atleidimo:
„Mes kalbėjomės ne kartą. Jis atsiprašė, nors niekada nepasakė tiksliai, už ką. Meilė, pagarba ir šiluma – taip visada bendravome su tėčiu.“
H. Hoganas mirė liepos 24 dieną nuo širdies smūgio, būdamas 71-erių.
Brooke paaiškino, kodėl nedalyvavo laidotuvėse, kurios vyko Floridoje – vietoje to ji pagerbė tėvą privačiai, su vyru Stevenu Oleksy ir jų šešių mėnesių dvynukais Oliveriu ir Molly, leisdama laiką prie vandenyno.
„Mano tėvas nekentė laidotuvių niūrumo. Jis jų nenorėjo“, – rašė Brooke savo „Instagram“ paskyroje. „Aš žinau, kad žmonės gedi įvairiai, ir esu labai dėkinga visiems, kurie rengia jam skirtus pagerbimus, bet kaip dukra – aš turėjau pasirinkti savą, nuoširdų būdą, kaip jam atiduoti pagarbą… Privačiai, taip, kaip jaučiausi jam arčiausia.“
