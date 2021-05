A. Jagelavičiūtė: už vyrus dažnai uždirbdavau daugiau ir jiems tai buvo iššūkis

Šiandien įprasta, kad moterys balsuoja ir pačios kandidatuoja rinkimuose – regis, kitaip ir būti negalėtų, tačiau vos prieš kiek daugiau nei šimtmetį prie balsadėžių rikiavosi tik vyrai. Nuo to laiko, kuomet moterys gavo balso teisę, jų gyvenimo realybė pasikeitė iš esmės – joms nebepakanka tik žmonos vaidmens ir vietoj šeimos židinio kurstymo moterys vis dažniau renkasi dirbti.

Apie emancipaciją, finansinę laisvę, dvigubus standartus visuomenėje ir vaidmenų šeimoje pasidalijimą LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“ šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., prabils žinomos moterys.

„Kai buvome jaunesni, turėjome tokį vakarienės klubą, kur su turtingais vyrais leisdavom laiką, nieko tarp mūsų nebūdavo, tiesiog maistas, vynas ir pokalbiai. Bet tie mano bičiuliai man nuolat sakydavo: „Jagelavičiūte, tu niekada neištekėsi už turtingo vyro, nes nemoki užsičiaupt ir, kai reikėtų nusileist, patylėt tau neišeina“. Suprask, turtingas vyras su moterimi įtakos nesidalins, gyvensit „tu nežinai, aš tau pasakysiu“ principu“, – laidoje atvirai pasakos žurnalo redaktorė, stilistė ir nuomonės formuotoja Agnė Jagelavičiūtė.

„Aš visada buvau nepriklausoma nuo savo vyrų ir dažnai uždirbdavau netgi daugiau. Man tai niekuomet nebuvo problema, tačiau, esu įsitikinusi, kad visiems mano vyrams tai buvo rimtas psichologinis iššūkis ar netgi kompleksas. Manau, kad jiems buvo ir yra sudėtinga ne tik dėl mano emancipacijos ir nepriklausomybės – reikia susigyventi ir su mano charakteriu, lyderyste“, – sakys ji.

Aš visada buvau nepriklausoma nuo savo vyrų ir dažnai uždirbdavau netgi daugiau. Man tai niekuomet nebuvo problema, tačiau, esu įsitikinusi, kad visiems mano vyrams tai buvo rimtas psichologinis iššūkis ar netgi kompleksas.

Kas yra darbas ir savi pinigai verslininkė bei dainininkė Natalija Bunkė žino nuo vaikystės – tėvai žinomą moterį nuo jaunų dienų mokė apie pinigų, finansinės nepriklausomybės vertę ir leido pačiai užsidirbti siuvant bei prekiaujant turguje. „Būti tiesiog turtingo vyro žmona aš nei norėčiau, nei galėčiau – mano charakteris ne toks, nemoku patylėti ir nusileisti. Neįsipaišyčiau į tokį vaidmenį“, – sakys žinoma moteris.

Natalija taip pat papasakos, kad tai, jog santykių pradžioje buvo finansiškai stipresnė už savo mylimąjį Edgarą, jai visiškai netrukdė „Gyveni su žmogumi ir matai jo perspektyvą, poziciją ir vertybes, tai aš žinojau, kad Edgaras daug gali ir daug padarys. Jis yra mano dešinioji ranka, nors tiksliau aš esu jo dešinioji ranka, jis puikiai tvarkosi. Elektroninė parduotuvė dabar yra pagrindinis mūsų verslas. Aišku, organizuojam ir koncertus, čia irgi daug daro Edgaras: ir garso techniką suorganizuoja, ir bilietus parduoda“, – darbu drauge džiaugsis N. Bunkė.

Mados namų įkūrėja, verslininkė Erika Vitulskinė – moteris, kuriai dėl vyro karjeros teko atsisakyti savo tikslų ir svajonių arba atidėti tai geresniems laikams. „Kai pagimdžiusi vaikus turėjau atsisakyti veiklos, jaučiausi auka. Man tas buvimas su chalatu namie, vaikų auginimas visada atrodė baisiausia katastrofa, tačiau kito pasirinkimo nebuvo – Merūnas tuo metu turėjo ypač pelningus tarptautinius kontraktus“, – pasakos E. Vitulskienė.

Už populiaraus dainininko Sauliaus Prūsaičio ištekėjusi drabužių dizainerė Agnė Kuzmickaitė taip pat pasakos, kad tik žmonos vaidmuo jai nėra priimtinas. „Man atrodo, kad šiais laikas moterys turi sąlygas būti nepriklausomos, tačiau klausimas, kiek jos nori tuo pasinaudoti. Tiesa, iš šono žiūrint atrodo, kad padėtis yra nebloga, tačiau namų rutinoje moteriai pagal nerašytas taisykles vis dar kliūna daugiau užduočių, nors iš esmės ji nieko neprivalo daryti“, – pasakos A. Kuzmickaitė bei prisimins savo su vyru pažinties istoriją.

„Buvau stažuotėje Berlyne ir sulaukiau Sauliaus skambučio – pasakė, kad norėtų užsisakyti švarką. Pasakiau, kad esu Berlyne ir kad jis gali prie progos atvažiuoti. Beveik tūkstantis kilometrų jo neišgąsdino – ėmė ir po poros dienų atvažiavo. Taip ir likome kartu“, – sakys dizainerė.

Renginių organizatorė Agnė Grigaliūnienė atviraus, kad artėjant keturiasdešimtmečiui ją ištiko krizė: šeima yra, vaikai yra, verslas yra, o kas toliau? „Kad susidėliočiau savo stalčiuose, kas esu, ko noriu, prireikė laiko ir netgi psichologo pagalbos. Lankiausi pas psichoterapeutą, pradėjau maudynių lediniame vandenyje terapiją, numečiau trisdešimt kilogramų. Kai tu iš tikrųjų save pamilsti, nuo tavęs pradeda kristi visas nereikalingas tinkas – ne tik svoris, bet ir kaltės, nereikalingos emocijos ir atrandi balansą: negalima ne tik non stop valgyti, bet ir dirbti po dvidešimt valandų per parą ar eiti į dešimt treniruočių per savaitę. Galiausiai supratau, kad pirmiausia turiu pati sau pritarti ir kai sau pritariu, tuomet kitų pritarimas man nėra reikalingas“, – sakys A. Grigaliūnienė.