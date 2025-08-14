Nuo kitų metų – naujas įstatymas: klausti kolegos, kiek uždirba, nebebus tabu?

Pasak atlygio konsultanto Povilo Blusiaus, jeigu darbuotojui kils klausimų, darbdavys privalės pateikti ne tikslias algas, o tos pačios pareigybės kolegų vidutinį darbo užmokestį.
„Šiuo metu formuluojama taip: darbuotojai, kurie turi pagrįstą nerimą dėl savo lygiaverčio atlyginimo teisės, galės su kolegomis diskutuoti apie uždarbio dydį. Dabar ši informacija laikoma konfidencialia, o priėmus įstatymą bus galima laisvai kalbėtis. Dažniausiai darbo sutartyje būna nurodyta, kad apie savo atlyginimą kalbėti ar jį viešinti draudžiama“, – sakė P. Blusius.
Atlygio konsultanto teigimu, kol kas viskas labai šviežia. Kaip toks modelis vystysis toliau – pamatysime netolimoje ateityje.
Kaip įrodyti, ar kažkas yra pagrįsta, ar nepagrįsta? Visi, kurie paklaus, atsakymą privalės gauti.
„Manau, kad tai dar neištirti vandenys – labai daug parodys praktika. Problema ta, kad atlyginimas nėra tikslusis mokslas, tai yra verslas. Viskas susideda iš verslo poreikių, galimybių, kandidatų norų ir lūkesčių. Tokiam teoriniam scenarijui turbūt galėtumėte savo darbdavio pasiteirauti: kodėl aš uždirbu mažiau? Kokie yra argumentai? Jeigu darbdavys jums tuos argumentus pateikia, jie atrodo logiški ir objektyvūs – puiku. Pavyzdžiui, jūsų kolega gali turėti didesnę patirtį. Jeigu argumentų darbdaviui pritrūksta, tuomet gali kilti ginčas. Galbūt jums pavyktų atlyginimą pasididinti“, – patarimais dalijosi ekspertas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vidutinio darbo užmokesčio pateikimas nebus labai paprastas reikalas. Pasak P. Blusiaus, kiekviena įmonė turės nusimatyti procesą, kuris būtų derinamas su darbuotojų atstovais. Įmonės vadovas negalės nuspręsti savo nuožiūra.
„Darbuotojų atstovai gali būti profesinė sąjunga arba darbo taryba. Jeigu įmonė yra labai maža, darbuotojai gali išsirinkti savo atstovą. Mano nuomone, jeigu tokia galimybė atsirado, būtų kvaila ja nepasinaudoti. Direktyvoje parašyta, kad šiaip klausinėti negalima – turi būti svarbi priežastis. Dėl šito su advokatais galima tikslintis. Kaip įrodyti, ar kažkas yra pagrįsta, ar nepagrįsta? Visi, kurie paklaus, atsakymą privalės gauti“, – nurodė atlygio ekspertas.
Naujausi komentarai