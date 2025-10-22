Kardinaliai pasikeitusi Monika Ra tvirtina – tai ne plastinė operacija

Monika Ra pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti dvi jos versijos – praeities ir dabarties. Ji pripažino, kad šie pokyčiai buvo neatsiejami nuo energetikos pasikeitimo.
„Jūs matote mane tokią, kokia esu dabar. Bet, patikėkit, kiek reikėjo nueiti iki šito taško. Tai dvi tos pačios moterys – tik viena… gerokai vyresnė“, – šyptelėjo ji.
Instagramo guru tikina, kad plastinė operacija čia niekuo dėta.
„Ne, čia ne plastinė operacija. Nėra kardinalių pokyčių išvaizdoje. Bet energetikoje? Milžiniškas skirtumas. Tai vadinasi, kai pagaliau išeini iš to užburto rato. Kai pradedi gyventi su pilna, atvira širdimi, akys nemeluoja“, – samprotavo Monika.
