„Ketamino karalienė“ pripažino savo kaltę dėl Matthew Perry pražudžiusių vaistų

2025-09-04 12:55
Rasa Strimaitytė (ELTA)

„Ketamino karaliene“ vadinama moteris teisme Kalifornijoje pripažino savo kaltę dėl serialo „Draugai“ („Friends“) žvaigždę Matthew Perry pražudžiusių vaistų. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, ji pripažino kaltę pagal penkis kaltinamuosius punktus. Prokuratūros duomenimis, 42-ejų moteris, be kita ko, pristatė aktoriui ketamino, kuris 2023 m. spalį sukėlė  jo mirtį.

„Ketamino karalienė“ pripažino savo kaltę dėl Matthew Perry pražudžiusių vaistų
„Ketamino karalienė“ pripažino savo kaltę dėl Matthew Perry pražudžiusių vaistų / Scanpix nuotr.

Moteriai gresia 65 metų kalėjimo bausmė. Bausmės dydis bus skelbiamas gruodį. Prekeivė buvo suimta 2024 m. rugpjūtį ir pradžioje kaltę neigė. Mainais už kaltės pripažinimą prokuratūra atšaukė kelis kaltinamuosius punktus bei vieną procesą.

Po M. Perry mirties dar buvo sulaikyti du medikai, asistentas ir viena aktoriaus pažįstamas. Šie pripažino parūpinę aktoriui ketamino. Bausmės jiems bus skiriamos ateinančiais mėnesiais.

54-erių M. Perry 2023 m. spalio 28 d. buvo rastas negyvas savo namų Los Andžele sūkurinėje vonioje. Prieš tai aktorius ne kartą viešai kabėjo apie savo kovą su priklausomybėmis. Anot pranešimų, jam dėl depresijos ir baimės būsenų, prižiūrint medikams, buvo taikoma ketamino terapija. Papildomai jis šios priemonės įsigydavo juodojoje rinkoje.

