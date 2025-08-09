Kur rudenį atrasti vasarą?

Be eilių ir grūsties
Lietuvių pamėgtos rudens kelionių kryptys – Malaga, Kalabrija, Sicilija, Madeira ir Algarvė – anot kelionių ekspertės Indrės Palaikės, turi kelis panašius privalumus: švelnų, lietuviškoms vasaroms būdingą klimatą, maudynėmis vis dar leidžiančią pasidžiaugti vandens temperatūrą ir galimybę mėgautis visais atostogų malonumais be sezono įkarščiui būdingo turistų srauto.
„Ankstyvas rudens sezonas aktyvus, tačiau mažiau šurmulingas, tad galima lanksčiau planuotis laiką ir pasimėgauti ramesniu poilsiu – be eilių ir žmonių masių. Rugsėjo–spalio mėnesiais viešbučiai nėra perpildyti, tad galima laisviau rinktis tarp skirtingų variantų, o ir kainos – ne tik viešbučių, bet ir ekskursijų ar pramogų – įprastai būna kiek mažesnės nei pačiame sezono įkarštyje“, – sako I. Palaikė.
Andalūzijos perlas
Čia saulė ne tik šildo odą, bet ir diktuoja gyvenimo tempą – lėtą, atsipalaidavusį, bet kartu pilną energijos. Nors aplink tyvuliuoja Viduržemio jūra, Malagos širdis plaka senamiesčio gatvėse, meno galerijose, ryškiuose turgeliuose ir pokalbiuose, mėgaujantis andalūziškais skoniais.
Apie tai, kokia turtinga istorija ir gamtos grožiu žymiojo dailininko Pablo Picasso gimtinė, galima rašyti ilgus tekstus, tačiau geriausia ją pamatyti savo akimis. Menas čia ne tik eksponuojamas, bet ir įsilieja į kasdienį gyvenimą: jis žydi miesto aikštėse, slepiasi kiemeliuose, atsiskleidžia muziejų ekspozicijose – ko verti vien Alcazabos rūmai su žaliuojančiais kiemais ir arkiniais vartais, pasakojantys laikus, kai miestas buvo svarbi islamiško pasaulio dalis ar vaizdas, atsiveriantis nuo didingos, istorijomis apipintos Gibraltaro kalvos.
Andalūzijos regionas išsiskiria ne tik istoriniu ir kultūriniu paveldu, bet ir itin plačiu apgyvendinimo pasirinkimu. Nuo jaukių butikinių viešbučių, dekoruotų tik šiam regionui būdingais motyvais, iki modernių poilsio kompleksų su stogo baseinais, SPA centrais ar gurmaniškais restoranais – kiekvienas keliautojas čia suras poilsį pagal savo poreikius.
„Malaga – vienas iš miestų, kuriame miesto ritmas su poilsiu nesivaržo tarpusavyje, o papildo vienas kitą. Rytą pasitinkate su puodeliu kavos vienoje iš jaukių kavinukių pačiame centre, popietę praleidžiate nuostabioje pakrantėje, o vakare neriate į siautulingus flamenko šokius ir šurmuliuojantį vakarinį gyvenimą“, – sako I. Palaikė.
Autentiško gyvenimo skonis
Kvapą gniaužiantys pakrančių vaizdai ir jaukūs kalnų miesteliai, kuriuose gyvenimas teka savu ritmu – filtrais nepagražinta, tačiau tarsi iš atviruko nužengusi Kalabrija taps nuostabiu atradimu ieškantiems autentiškų patirčių.
Kalabrijos gamta – neabejotinai didžiausias regiono turtas. Įsikūrusi tarp dviejų jūrų – Tirėnų ir Jonijos – Kalabrija siūlo įspūdingą gamtos įvairovę, kurioje uolos leidžiasi tiesiai į smaragdinius vandenis, o kalnų takeliai veda per laukines alyvmedžių giraites ir kvepiančius žalius šlaitus.
„Atpažįstamai itališka, tačiau su ryškiu, tik šiam regionui būdingu charakteriu – taip galima būtų apibūdinti turistų dar tik atrandamą, todėl išties išskirtinę Kalabriją. Čia vis dar galima rasti laukinių paplūdimių ir žmonių neišvaikščiotų vietų, mažyčių kalnų miestelių, kurie atrodo tarsi pakibę virš bedugnės ir netikėtų pramogų, nes artėjant rudeniui miesteliai atgyja kitu ritmu: čia vyksta sezoninės šventės, mugės, vietiniai festivaliai, leidžiantys pažinti kultūrinę Kalabrijos pusę“, – pasakoja kelionių ekspertė.
Kalabrija turi ir dar vieną išskirtinumą – ypatingai švelnų klimatą, kurį kuria nuo kaitros saugantys kalnai ir pakrantėse gaivinantis švelnus jūros vėjas. Tad mėgstantys atostogas planuotis rugsėjo–spalio mėnesiais tikrai neprašaus – gyvas, šiek tiek laukinis ir netikėtumų kupinas pietinis Italijos regionas padovanos nepamirštamų įspūdžių.
Mirga nuo įvairovės
Sicilija – ta pati Italija, tik dar ryškesnė ir su savitu charakteriu. Čia susitinka ugnikalnio didybė ir jūros ramybė, šurmulingas miestų ritmas ir kaimelių tyla, senovės istorija ir kasdienis pietietiškas gyvenimas. Būtent šie kontrastai kuria unikalią salos atmosferą – intensyvią, gyvą, bet kartu jaukią ir įtraukiančią.
„Sicilija dovanoja tikrai labai įdomią ir kiekvienam skirtingą patirtį. Didmiesčiuose gali pasirodyti, kad Sicilija kupina chaoso, tačiau išvykus už miesto ribų ir leidžiantis pakrantėmis aplanko visai kiti pojūčiai – mažose gyvenvietėse laikas tarsi sulėtėja, apima visiškas ramybės jausmas, tarsi sala priklausytų tik jums“, – pasakoja I. Palaikė.
Sicilija tiesiog mirga nuo įvairovės, tai – gyvenimo laiko kapsulė žmonių civilizacijoms. Istorijos mėgėjai bus įtraukti į finikiečių, graikų, romėnų, arabų, bizantiečių ir visų kitų čia gyvenusių kultūrų lopšį, o lėto poilsio entuziastai žavėsis smėlio paplūdimių prieglobsčiu, mat didžiausia Viduržemio jūros sala garsėja viena įspūdingiausių pakrančių Europoje.
Smagių potyrių padovanos ne tik kelionės per salą, bet ir vietiniai festivaliai, kurių Sicilijos kalendoriuje išties gausu. Jei keliausite rudenį, būtinai sudalyvaukite „sagroje“ – šios derliaus nuėmimo šventės, kurių metu mėgaujamasi gardžiausiais tradiciniais patiekalais po atviru dangumi ir muzikos skambesiu, rengiamos tiek didžiuosiuose miestuose, tiek mažuose miesteliuose.
Pietų Italijos perlu vadinama Sicilijos sala aksominio švelnumo klimatu džiugina iki vėlyvo rudens, tad savo svajonių atostogas dar tikrai spėsite susiplanuoti.
Amžino pavasario sala
Kalnų viršūnės čia remia debesis, o tarp džiungles primenančių miškų vingiuoja levadų takai, akis džiuginantys tankmėje pasislėpusiais natūraliai susiformavusiais vandens baseinais ir kriokliais. Jokių abejonių – Portugalijai priklausanti Madeiros sala savo grožiu ir kontrastais bent trumpam apsuktų galvą kiekvienam keliautojui.
„Madeira kuria įspūdį, tarsi nuolatos keistų savo veidą – kol pietinėje ir vakarinėje dalyje lepina subtropikams būdinga šiluma, šiaurėje jau kaupiasi drėgmės prisisunkę debesys, o rytuose karaliauja vėjai. Atitinkamai formuojasi ir kraštovaizdis, tad keliaudami nuolatos stebėsitės, kaip ta pati nedidukė sala gali būti tokia skirtinga“, – sako kelionių ekspertė.
Įprastai Madeirą atostogoms renkasi aktyvūs keliautojai, mat sala tiesiog sukurta judėti. Vieną akimirką galite grožėtis nuo stačių uolų atsiveriančiomis kvapą gniaužiančiomis panoramomis, o kitą jau nerti į debesis, gaubiančius kalnų viršūnes.
Mėgstantiems pasivaikščiojimus, maršrutų pasirinkimas išties platus – nuo lengvai įveikiamų poros kilometrų takelių, iki rimtesnių žygių, kuriuose stačiais laipteliais teks kilti į beveik 2 km aukštį. Tačiau net ir daugiau keliaujant automobiliu įspūdžių nepritrūksite, mat gražių salos objektų yra tiek, kad pakaktų kelioms atostogoms.
Jei rudens atostogomis Madeiroje jau susigundėte, šalia vasariškų drabužių nepamirškite įsimesti ir šiltesnių drabužių, mat žemyninėje salos dalyje ištisus metus lepinančią 18–24 laipsnių šilumą aukštai kalnuose keičia žemesnė temperatūra.
Portugalijos lobynas
Portugalijos pietuose esantis Algarvės regionas vilioja vandenyno bangomis ir smėlio paplūdimiais, gardžiu maistu, senovės kultūros palikimu ir nepaprastu kraštovaizdžiu – aukštais skardžiais ir žaliuojančiomis kalvomis.
Pasyvaus poilsio išsiilgusius keliautojus ši kryptis traukia šiltu klimatu ir net 150 km ilgio auksine Atlanto vandenyno pakrante, tačiau veiklos tikrai nepritrūks ir aktyvių atostogų mylėtojai, mat čia daugybė besidriekiančių pėsčiųjų maršrutų, keliavimui dviračiais pritaikytų takų, miestų ir kurortinių miestelių, siūlančių įvairiausias pramogas ir įsimintinas patirtis.
„Algarvės pakrantė – viena įspūdingiausių Europoje. Tokių vaizdingų paplūdimių su skardžiais, plačiais smėlio paplūdimiais ir įlankėlėmis kitur vargu ar rasite. Tikrai patiks gamtos mėgėjams ir ilgus pasivaikščiojimus pajūrio takais mėgstantiems keliautojams, norintiems pasimėgauti nuostabiais vaizdais, vandenyno galia ir laisve“, – sako I. Palaikė.
Būtent šiame regione įsikūręs ir vienas svarbiausių pietų Portugalijos miestų – Faro, nuo kurio įprastai ir prasideda kelionė po Algarvės regioną. Faro senamiestis – tarsi gyvas muziejus po atviru dangumi. Mieste gausu mažų galerijų, autentiškų kavinių ir vietinių amatininkų krautuvėlių – viskas, ko reikia norint pajusti pietietišką Portugalijos dvasią.
Vis tik apsistoja keliautojai dažniausiai kurortiniuose šio regiono miesteliuose, tarp kurių bene populiariausias – gyvybingoji Albufeira, džiuginanti plačiais paplūdimiais ir pramogomis. Tikrus atostogų pojūčius padovanos ir kiti nuostabūs pietinės Portugalijos kurortai – Portimau, Carvoeiro, Alvore.
Naujausi komentarai