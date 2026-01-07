Sukauptos atostogos gali tiesiog dingti: štai kada tai nutinka

– Kada ir kodėl gali išnykti turimos atostogos?
– Turimos atostogos gali išnykti tik vienu atveju – kai darbuotojas jas per ilgai kaupia ir nenaudoja. Konkrečiai, atostogas galima panaudoti per 3 metus. Jeigu per šį laiką darbuotojas jų nepanaudoja ir nėra svarbių priežasčių, kodėl to negalėjo padaryti, atostogos išnyksta.
– Tačiau anksčiau buvo kalbėta, kad senesnės nei 3 metų atostogos išnyksta tik tuo atveju, jeigu žmogus išeina iš darbo, o kompensuojamos tik už pastaruosius 3 metus. Kiek tai tiesa?
– Tai yra mitas, ir jis visiškai neteisingas. Atostogų galiojimo laikas nepriklauso nuo to, dėl kokių priežasčių darbuotojas išeina iš darbo ar yra atleidžiamas.
– Dar vienas aspektas: atostogos kaupiamos darbo metų pagrindu, tačiau naudojamos kalendoriniais metais. Kaip tai suprasti paprastai?
– Taip, formulė iš tiesų yra gana komplikuota, bet pabandysiu paaiškinti paprastai. Darbuotojas atostogas kaupia darbo metais, o jas panaudoti gali per 3 kalendorinius metus nuo tų darbo metų pabaigos, per kuriuos atostogos buvo sukauptos. Pavyzdžiui, jeigu atostogas sukaupiau 2022 metais, galėsiu jas naudoti 2022 metų pabaigoje, taip pat 2023, 2024 ir 2025 metais. 2026 metais tos atostogos jau nebegaliotų.
– Kada 3 metų taisyklė negalioja ir atostogos kaupiasi toliau?
– Ši taisyklė netaikoma tada, kai yra svarbios, objektyvios priežastys, dėl kurių darbuotojas negalėjo pasinaudoti atostogomis. Pavyzdžiui, jis ilgai sirgo, atliko privalomąją karinę tarnybą, buvo vaiko priežiūros atostogose arba darbdavys piktybiškai neišleisdavo darbuotojo atostogauti. Tokiais atvejais darbuotojas gali pagrįstai teigti, kad negalėjo pasinaudoti atostogomis, ir prašyti jas panaudoti vėliau.
– Kaip dažnai kyla ginčai tarp darbuotojų ir darbdavių dėl šios 3 metų taisyklės?
– Teisiniai ginčai kyla gana retai. Dažniau pasitaiko buitiniai nesutarimai tarp darbuotojų ir darbdavių, kai išsiskiria nuomonės, kas yra teisus. Tačiau teismus tokios situacijos pasiekia tikrai nedažnai.
– Apibendrinant – ar geriau kaupti atostogas, ar jas planuoti ir išnaudoti?
– Be jokios abejonės, aš esu už atostogų naudojimą, o ne kaupimą.
