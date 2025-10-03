Lieknėjimo guru dar kartą patyrė nepaprastą laimės akimirką: mes taip tavęs laukėm!

Rugsėjo pabaigoje žinoma pora pasitiko savo dukrelę Gabriellą.
„Širdis perpildyta jausmų ir meilės… 09.24 mes pasitikome savo mažąją princesę – Gabriellą. Aš vis dar negaliu patikėti, kad laikau ant rankų dukrytę“, — džiaugėsi Anastasija.
Ji pasidalijo ir jautriu kadru iš ligoninės palatos — fotografijoje matyti ant krūtinės dukrą laikančią sveikatingumo ekspertę.
„Visą nėštumą galvojau, kas gi ten auga pilvuke… Ir štai ji – ant mano rankų! Mažas stebuklas, dalelė mūsų! Mes taip tavęs laukėm!“ – rašė ji.
Komentarų skiltyje pasipylė sveikinimų jūra tėveliams.
Naujausi komentarai