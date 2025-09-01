Linas Karalius skiriasi su žmona Viktorija

Tai portalui delfi.lt patvirtino pati V. Gradauskaitė.
Primename, kad pora santuokoje išbuvo 10 metų – susituokė 2015 m. Jiedu apie asmeninį gyvenimą atvirauti anksčiau nebuvo linkę. Su 18 metų jaunesne V. Gradauskaite L. Karalius turi sūnų.
Iš pirmosios santuokos L. Karalius turi dukrą, tada jam buvo 21 metai. Antrą kartą žinomas vyras vedė 2002 metais ir susilaukė sūnaus.
Vėliau atlikėjas susitikinėjo su Gintare Gurevičiūte, tačiau po aštuonerius metus trukusios draugystės pora patraukė skirtingais keliais.
