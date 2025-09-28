Mia prabilo apie neištikimybę: užtiko tiesiog namuose

Prieš kelis mėnesius išsiskyrusi su mylimuoju Deividu Ringe, moteris džiaugiasi naujais atradimais ir grįžimu į save. Visgi praeityje jausmų nudeginta moteris atsargi – ne į viską žiūri kaip praeityje.
Paklausta, kas santykiuose tarp vyro ir moters jai yra riba ir ko nebetoleruotų, Mia nedvejodama atsakė – tai yra neištikimybė, ypač dvasinė.
Mia nustebino atvirumu. Laidoje „Nuo... Iki...“ garsi moteris prisipažino, kad vienuose iš ankstesnių santykių buvo ne kartą išduota.
„Esu užtikusi namuose. Taip! Ne tai, kad sužinojusi. Mano gyvenime yra buvę ir taip“, – pasakojo dainininkė.
Tuomet ji pasirinko atleisti. Visgi pašnekovė pabrėžia, kad atleidimas čia nepadėjo – vis tiek be proto skaudėjo.
Sūnus yra nuostabiausia, kas atsitiko mano gyvenime.
„Ar atleidimas kažką reiškia? Tuo metu aš atleidau. Atleidau ir galvojau, kad galiu užmiršti. Bet ne“, – atviravo Mia.
Jos nuomone, neištikimybė paliko nepataisomą žymę tuomečiuose santykiuose.
„Kai jau padarai tokius dalykus santykiuose, vis tiek yra dėmė – nieko nebepakeisi. Nebebus taip, kaip buvo“, – sakė ji.
Mia šypsojosi – vienintelis jos neišdavęs ir iki kaulų ištikimas vyras gyvenime yra jos sūnus. Jau suaugusią atžalą ji vadina didžiausia likimo dovana.
„Sūnus yra nuostabiausia, kas atsitiko mano gyvenime. Turiu ramstį ir pati esu jam ramstis gyvenime. Turime be galo didelį ryšį“, – didžiavosi dainininkė laidoje „Nuo... Iki...“.
