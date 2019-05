Miesto nuotaiką į albumą sudėjęs „Kabloonak“ kviečia į koncertus

Kartu pajusti šią nuotaiką klausytojai galės albumo pristatymo koncertuose, kurie bus kiek neįprastose vietose. Pirmasis koncertas vyks jau šiandien, gegužės 2 d. buvusioje Kauno sinagogoje, o gegužės 9 d. – teatre „Vilniaus klasika“.

„Kabloonak“ – antrasis Jono Narbuto albumas, išleistas kartu su muzikos agentūra „Tilto namai“ ir pavadintas taip pat, kaip ir muzikanto sceninis slapyvardis.

Nors autorius sako turintis nuolatinį įrašinėjimo įprotį – atėjus idėjai, iškart ją fiksuoja, sudėti šių idėjų į rinkinį jis neskubėjo ir norėjo leisti idėjoms išsigryninti natūraliai. Tai – viena priežasčių kodėl tarp albumų susidarė net trejų metų pertrauka.

„Pirmasis albumas buvo impulsyvesnis. Šiam turėjau daugiau garsinių ambicijų, norėjosi pilnesnio skambesio, labiau išieškotų kompozicijų, didesnės instrumentų įvairovės, taip pat ir geresnės įrašų kokybės“, – pasakoja jis.

Pasak muzikanto, dainos albume yra labai skirtingos, skiriasi ir jų atsiradimo istorijos – vienos prasidėjo tiesiog nuo smagių melodijų, tačiau kitos ilgai laukė savo eilės, kol jų istorijas pavyks papasakoti taip, kaip norisi. Vienas iš kūrinių, atskleidžia Jonas, buvo ir susapnuotas. Tačiau jas vienija bendra miestietiška nuotaika.

„Visas šis albumas man yra labai susijęs su miestu. Jis yra lyg šiltas, lėtas vakaras jame, nors yra ir tam tikrų trankymosi motyvų. Dainose tarp eilučių yra pasakojami miestiečių gyvenimai – mano paties, pažįstamų žmonių arba mėgstamų personažų“, – atskleidžia dainų autorius.

Beveik visas instrumentų partijas, išskyrus fleitą ir gitarą vienoje iš dainų, muzikantas įgrojo ir įrašė pats. Vis dėlto sunkumų muzikantui, be šio projekto grojančiam su „Planeta Polar“, o anksčiau – su Alina Orlova, grupėmis „Bekešo vilkai“ ir „Garbanotas“, sunkumų nesukelia. Be to, toks kūrybos būdas prideda dainoms asmeniškumo.

„Kažkuria prasme, kurti vienam gal net paprasčiau – man įrašinėjimas yra smagus iššūkis. Jei tai būtų darbas, kurį privalai padaryti, būtų daug streso. Bet kai tai yra malonumas, laiko neskaičiuoji ir bandai padaryti taip, kaip atrodo geriausiai. Be to, gitara, ir taip groju per koncertus, bosas yra šiaip labai smagus, o mušamieji yra mano pagrindinis instrumentas didžiąją gyvenimo dalį.

Grojant su grupe, kiekvienas žmogus įneša savo idėjų, visų pirma kompoziciškai, bet kartu ir savo grojimo būdu, stiliumi. Taip dažnai gimsta labai įdomūs dalykai, bet kita vertus, kai savo idėją įgyvendini nuo pradžių iki galo, tikrai žinai, kad viskas yra būtent taip, kaip sugalvojai, o išpildei tai geriausiai, kaip galėjai“, – pasakoja Jonas.

Vis dėlto scenoje atlikėjas nebus vienas – koncerto metu jam talkins gyva grupė: Šarukas ir Mantas Joneikiai iš grupės „Garbanotas“, Alanas Gurinas iš grupių „Ministry of Echology“ ir

„Vaikščiojimai“ bei būgnininkas Augustas Baronas. Ruošdamiesi pasirodymams muzikantai skyrė daug laiko repeticijoms.

„Kiek užtrunka su grupe kartu įsijausti į visą tą judėjimą, pajusti groove‘ą. Bet ilgainiui susigrojome, ir kai kurios dainos taip skamba net įdomiau. Atliekant kūrinius gyvai šiek tiek skiriasi aranžuotės, ne viską ir įmanoma atlikti taip, kaip tai buvo įrašyta – kai kurioms dainoms tam reiktų gerų 12 žmonių. Bet, manau, kad smagu, kai kūriniai atliekami gyvai šiek tiek skiriasi nuo įrašų“, – sako atlikėjas.

Šio albumo pristatymui atlikėjas pasirinko kiek netradicines erdves: „Koncertai visada yra iššūkis ir per juos norisi nekovoti su erdve, o klausytojams sukurti kuo unikalesnę patirtį. Sinagoga Kaune yra labai graži vieta, be to, šiame mieste kaip „Kabloonak“ grosim pirmą kartą. Tuo tarpu teatras Vilniuje taip pat nėra gerai žinoma erdvė, tad bus labai smagu žmones atvesti ten“.

Gegužės 2 d. „Kabloonak“ pasirodys Kaune, Igno Maldžiūno fotostudijoje „Sinagoga Studio“, o gegužės 9 d. – Vilniuje, buvusiame boulinge, o dabar – teatre „Vilniaus klasika“. Koncertų metu klausytojai turės galimybę įsigyti ir albumo vinilinę plokštelę, kuri išleista labai ribotu – 300 vnt. tiražu.