Mirė Holivudo aktorė Diane Keaton

Daugiau informacijos apie netektį neskelbiama. Žurnalui „People“ šeimos atstovas teigė, kad D. Keaton artimieji paprašė gerbti jų privatumą. Jis patvirtino, kad aktorė mirė šeštadienį Kalifornijoje.
Per savo karjerą D. Keaton dažnai bendradarbiavo su JAV kino režisieriumi Woody Allenu. Filme „Anė Hol“ ji atliko paties režisieriaus vaidinamo komiko Alvy Singerio merginos vaidmenį.
Minėtas filmas taip pat pelnė „Oskarą“ už geriausią filmą, geriausią režisūrą ir geriausią originalų scenarijų. Teigiama, kad būtent jis padėjo įsitvirtinti D. Keaton kaip vienai iš geriausių aktorių pramonėje ir netradicinio stiliaus ikoną.
Aktorė suvaidino net aštuoniuose W. Alleno filmuose, nuo „Pagrok dar kartą, Semai“ (1972 m.) iki „Manhateno“ (1979 m.) ir „Paslaptinga žmogžudystė Manhatane“ (1993 m.).
Filmuose „Krikštatėvis“ D. Keaton vaidino Kay Adams – Alo Pacino herojaus Michaelio Corleone draugę, vėliau tapusią žmona.
Be W. Alleno filmų, gerbėjai ją dievino už Steve’o Martino žmonos vaidmenį 1991 m. komedijoje „Nuotakos tėvas“, kurioje nervinga ir beprotiškai mylinti pora planuoja ekstravagantiškas vestuves savo dukrai.
Karjeros pabaigoje D. Keaton suvaidino dviejuose filmuose apie senstančias moteris: „Knygų klubas“ (2018 m.), kurio pagrindinė žinutė ta, kad meilei amžius neegzistuoja, ir „Striksės“ (2019 m.), pasakojančiame apie mirtina liga sergančią moterį, kuri persikelia į globos namus numirti, bet galiausiai suburia šokėjų komandą.
BAFTA ir „Auksinio gaublio“ apdovanojimų laureatė D. Keaton dar triskart buvo nominuota „Oskarui“ kaip geriausia aktorė už vaidmenis filmuose „Raudonieji“, „Marvino kambarys“ ir „Mylėti(s) smagu“.
2017 m. Amerikos kino institutas aktorei suteikė apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.
Kalbėdama apie senėjimą 2019 m. interviu, D. Keaton tvirtino, kad gyvenimas iš tiesų tapo lengvesnis.
„Manau, kad taip, nes ką gi turime prarasti? Tokia tiesa. Taip yra. Susiduriame su tuo, kalbame apie tai“, – sakė ji.
Diane Hall vardu ir pavarde 1946 m. sausio 5 d. Los Andžele gimusi aktorė turėjo romantiškų ryšių su W. Allenu, A. Pacinu ir Warrenu Beatty, bet niekada neištekėjo.
„Dauguma žmonių kine kažkuriuo metu susituokia, o paskui išsiskiria. O aš net neištekėjau. Esu nesėkmė“, – juokavo ji.
Ar ji to gailėjosi?
„Apie tai daug nemąstau, bet suprantu, kad šiuo atžvilgiu esu neįprasta, ir galbūt kažką praleidau, bet juk niekas negali turėti visko, tiesa?“ – sakė D. Keaton, susilaukusi dviejų sūnų – Dexterio ir Duke’o.
Naujausi komentarai