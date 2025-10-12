Po Keaton mirties prakalbo apie slepiamą sveikatos būklę ir netikėtą aktorės žingsnį

Teigiama, kad aktorės sveikata sušlubavo prieš keletą mėnesių, o būklė pablogėjo labai staiga. Jos šeima nusprendė viską laikyti paslaptyje.
Anot draugo, žinia apie pablogėjusią aktorės sveikatą buvo širdį veriantis dalykas visiems, kurie ją mylėjo.
Šaltinis pridūrė, kad „paskutiniais mėnesiais ją supo tik artimiausia šeima, kuri pasirinko viską laikyti labai privačiai. Net ilgamečiai draugai iki galo nežinojo, kas vyksta.“
Vienas labiausiai nustebinusių žingsnių – D. Keaton sprendimas kovą parduoti savo „svajonių namus“.
Kaip skelbia naujienų portalas TMZ, plinta specialiųjų pagalbų skambučio garso įrašas. Jame girdėti, kad žmogus parkritęs be gyvybės ženklų. Vėliau nurodomas aktorės namų adresas.
79-erių D. Keaton šeštadienį buvo išvežta greitosios pagalbos automobiliu iš savo namų Los Andželo apylinkėse ir mirė.
D. Keaton artimieji paprašė privatumo.
Aktorė D. Keaton suvadino daugybėje filmų ir yra žinoma dėl savo „Oskaru“ įvertinto vaidmens 1977 metų filme „Anė Hol“ ir rolės „Krikštatėvio“ juostose.
BAFTA ir „Auksinio gaublio“ laureatė D. Keaton dar tris kartus buvo nominuota „Oskarui“ geriausios aktorės kategorijoje už vaidmenis filmuose „Raudonieji“, „Marvino kambarys“ ir „Mylėti(s) smagu“.
D. Keaton dažnai dirbdavo su režisieriumi Woody Allenu.
Kino meno ir mokslo akademija, rengianti „Oskarus“, pagerbdama D. Keaton atminimą, pareiškė: „Kai kurie aktoriai vaidina emocijas. Diane Keaton gyveno jose.“
