Mirė legendinio filmo „Vienas namuose 2“ aktorius Timas Curry

Žinią apie T. Curry mirtį žurnalui „People“ patvirtino aktoriaus atstovas. Pirmasis apie jo mirtį paskelbė portalas TMZ.
Los Andželo policijos departamentas „People“ patvirtino, kad rugpjūčio 25 d. 23.20 val. pareigūnai buvo iškviesti į namus Šiaurės Holivude. Ten buvo atliekamas tyrimas dėl maždaug 80 metų vyro mirties.
„Vienas namuose“ gerbėjams – puikiai pažįstamas veidas
Lietuvos žiūrovams T. Curry puikiai pažįstamas ir iš kultinės kalėdinės komedijos „Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke“. 1992 metais pasirodžiusiame filme jis įkūnijo poną Hektorą – įtarų ir Keviną McCallisterį nuolat stebėjusį prabangaus Niujorko viešbučio „Plaza“ darbuotoją.
Vis dėlto tai buvo tik vienas iš daugybės vaidmenų per kelis dešimtmečius trukusią T. Curry karjerą.
Aktorius gimė 1946 metų balandžio 19 dieną Jungtinėje Karalystėje. Jis išgarsėjo gebėjimu vaidinti labai skirtingus personažus, tačiau ypač įsiminė komiškais, ekscentriškais ir piktadarių vaidmenimis.
Vienu garsiausių jo darbų tapo daktaro Franko-N-Furterio vaidmuo 1975 metų kultiniame miuzikle „The Rocky Horror Picture Show“ („Rokio siaubo šou“). Šį personažą aktorius buvo įkūnijęs ir teatro scenoje.
Karjerą pradėjo meluodamas apie patirtį
T. Curry karjera prasidėjo teatro scenoje. Baigęs studijas Birmingamo universitete, 1968 metais jis gavo vaidmenį originaliame Londono miuziklo „Hair“ pastatyme.
Tiesa, tam prireikė šiek tiek gudrumo. Kaip rašoma oficialioje aktoriaus biografijoje, per atranką T. Curry pamelavo ir apie turimą profesionalaus aktoriaus patirtį, ir apie narystę aktorių profesinėje sąjungoje.
Kai prodiuseriai išsiaiškino tiesą, aktoriaus talentas jiems jau buvo padaręs tokį didelį įspūdį, kad jie nusprendė padėti jam oficialiai tapti profesinės sąjungos nariu.
Teatras T. Curry lydėjo visą gyvenimą. Jis vaidino tiek Londono, tiek Niujorko scenose, o 2004 metais Brodvėjuje sukūrė karaliaus Artūro vaidmenį miuzikle „Spamalot“.
Už darbus teatre T. Curry tris kartus buvo nominuotas prestižiniam „Tony“ apdovanojimui ir du kartus – Laurence'o Olivier apdovanojimui.
Įsimintini vaidmenys kine
1982 metais T. Curry kartu su Carol Burnett ir Bernadette Peters pasirodė filme „Annie“, kuriame suvaidino Roosterį Hanniganą.
Vėliau sekė dar vienas kultiniu tapęs vaidmuo – 1985 metų juostoje „Clue“ jis įkūnijo liokajų Wadsworthą.
1996 metais filme „Muppet Treasure Island“ T. Curry suvaidino piratą Long Johną Silverį.
Po daugelio metų prisimindamas filmą „Annie“ aktorius pasakojo, kad jo personažą vaidinti buvo labai smagu, o filmavimo aikštelėje tarp jo ir kolegų užsimezgė artimas ryšys.
Siaubo gerbėjams tapo legendiniu klounu
Dar vieną itin ryškų vaidmenį T. Curry sukūrė televizijoje. 1990 metais pasirodžiusioje Stepheno Kingo romano „It“ ekranizacijoje jis įkūnijo šiurpųjį klouną Pennywise'ą.
Šis vaidmuo tapo vienu labiausiai atpažįstamų per visą aktoriaus karjerą ir padėjo jo vardą įrašyti į siaubo žanro istoriją.
T. Curry taip pat buvo itin aktyvus įgarsinimo srityje. 1991 metais už darbą animaciniame seriale „Peter Pan and the Pirates“ jis pelnė dienos „Emmy“ apdovanojimą.
Aktoriaus balsą buvo galima išgirsti daugybėje kitų animacinių projektų ir garsinių knygų.
Be vaidybos, T. Curry užsiėmė muzika. Jis išleido tris albumus: 1978 metų „Read My Lips“, 1979 metų „Fearless“ ir 1981 metų „Simplicity“.
Gyvenimą pakeitė insultas
2012 metais T. Curry patyrė sunkų insultą, kuris iš esmės pakeitė jo gyvenimą. Po jo aktorius nebegalėjo vaikščioti ir iki gyvenimo pabaigos naudojosi neįgaliojo vežimėliu.
T. Curry niekada nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų. Po insulto jis gerokai sumažino aktorinę veiklą ir daugiau dėmesio skyrė įgarsinimo projektams.
Vis dėlto visiškai iš viešojo gyvenimo nepasitraukė.
2016 metais aktorius prisijungė prie televizijai sukurto „The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again“. Šį kartą jis pasirodė kaip pasakotojas ir kriminologas.
T. Curry tuomet neslėpė džiaugsmo galėdamas sugrįžti prie projekto, kuris jo gyvenime užėmė ypatingą vietą.
Kolegos prisiminė jo gerumą
2015 metais aktoriui buvo įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus. Renginyje jis susitiko ir su filmo „Annie“ kolege Aileen Quinn.
A. Quinn tuomet pasakojo, kad susitikimas buvo itin jaudinantis. Pasak jos, daugelis žiūrovų, pažinojusių T. Curry iš jo ekscentriškų ar piktadarių vaidmenų, nežinojo, koks geras ir šiltas žmogus jis buvo realiame gyvenime.
Aktorė prisiminė priėjusi prie seno kolegos ir paklaususi, ar šis dar prisimena jos veidą. T. Curry iš karto atsakė, kad, žinoma, prisimena.
Praėjus 13 metų po insulto vis dar negalėjo vaikščioti
2025 metų rugsėjį T. Curry retai viešai prabilo apie savo sveikatą.
Minint „The Rocky Horror Picture Show“ 50-metį, aktorius pasakojo vis dar negalintis vaikščioti ir turintis rimtų problemų su kairiąja koja.
Jis prisiminė ir 2012 metais patirto insulto aplinkybes. Tuo metu aktoriui buvo atliekamas masažas, o pats T. Curry iš pradžių nė nesuprato, kad kažkas negerai.
Būtent masažuotojas sunerimo dėl jo būklės ir nusprendė iškviesti greitąją pagalbą. Pats aktorius tuo metu manė, kad tokia reakcija yra perdėta.
Insulto padariniai buvo itin sunkūs – T. Curry nebeatgavo gebėjimo vaikščioti.
Humoro jausmo neprarado
Net susidūręs su rimtais sveikatos iššūkiais T. Curry išlaikė jam būdingą humoro jausmą.
2025 metų spalį jis kartu su kolega Barry Bostwicku dalyvavo specialioje „The Rocky Horror Picture Show“ 50-mečio peržiūroje Holivude.
Kreipdamasis į susirinkusią publiką aktorius pajuokavo apie savo neįgaliojo vežimėlį, parodydamas, kad net ir po sunkaus insulto gebėjo su ironija žvelgti į savo situaciją.
Kai susirinkę gerbėjai ėmė šaukti, kad jį myli, T. Curry atsakė: „Aš jus myliu labiau. Daug labiau.“
Gyvenimo istoriją sudėjo į knygą
Tą patį mėnesį pasirodė T. Curry memuarai „Vagabond“.
Knygoje aktorius pasakojo apie vaikystę kariškio šeimoje, metus internatinėje mokykloje, studijas universitete ir ilgus dešimtmečius trukusią karjerą teatre, televizijoje bei kine.
Dar prieš pasirodant knygai T. Curry sakė, kad pastaruosius kelerius metus prisimindamas svarbiausias savo gyvenimo akimirkas patyrė daugybę malonių emocijų.
Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą aktorius sukūrė daugybę skirtingų personažų – nuo komiškų ir ekscentriškų iki tokių, kurie ne vienai žiūrovų kartai kėlė šiurpą.
T. Curry mirė praėjus 14 metų po jo gyvenimą pakeitusio sunkaus insulto. Jam buvo 80 metų.
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