2025-08-27 10:15
Nors 2025-ųjų „Eurovizija“ prasiautė vos prieš tris mėnesius, jau vyksta pasiruošimo darbai ateinančių metų konkursui. Vieną ryškią naujovę „Eurovizijos“ rengėjai pristatė rugpjūčio viduryje. 2026-aisiais Austrijoje vyksiantį konkursą puoš naujas logotipas, sukėlęs pasipiktinimą ir pašaipas tarp aršiausių „Eurovizijos“ gerbėjų.

Naujas „Eurovizijos“ logotipas sukėlė pasipiktinimą: pasibjaurėtina / Scanpix nuotr.

Naujasis konkurso logotipas buvo sukurtas bendradarbiaujant su Jungtinėje Karalystėje įsikūrusia kūrybine agentūra PALS. Jis pakeis 20 metų naudotą ženklą, tapusį „Eurovizijos“ klasika.

Naujasis logotipas – apvalesnis, atsisakantis apeliacijos į klasikinę rašyseną. Anot internete savo nuomonę išsakiusių gerbėjų, jis vaikiškas ir „iš konkurso atima paskutinius muzikos ir meno likučius“.

Gerbėjai neslėpė nepasitenkinimo. Vienas jų pareiškė: „Didžiausias nuopuolis per visą 70 metų „Eurovizijos“ istoriją.“

Kitas pastebėjo smulkesnes detales: „Ką tik pastebėjau, kad raidė E žodyje „contest“ didžioji, o e žodyje „Eurovision“ – mažoji. Pasibjaurėtina. Sudeginkite tai.“

Po to, kai oficialus dainų konkurso puslapis „Facebook“ atnaujino nuotrauką ir paviešino naują kūrybinį sprendimą, gerbėjai jį išjuokė.

„Šitas šriftas turėtų būti sudegintas“, – rašė vienas.

„Kas čia? Comic Sans eurovizinė versija?“ – retoriškai klausė kitas.

„Kristau, net vaikų „Eurovizija“ manytų, jog šis logotipas – per daug vaikiškas“, – rašė trečias.

„Atrodo, kad logotipą būčiau sukūręs aš su „Canva“. Jūs gi ne rimtai?“ – negalėjo patikėti ketvirtas.

LNK.lt primena, kad kitų metų „Eurovizijos“ dainų konkursas įvyks 2026 m. gegužę Vienoje, Austrijoje, „Wiener Stadthalle“ arenoje – tai jau trečias kartas, kai konkursas vyksta Austrijos sostinėje.

Konkursas prasidės dviem pusfinaliais: pirmasis – gegužės 12 d., antrasis – gegužės 14 d., o didysis finalas vyks gegužės 16 d. Teisę organizuoti 2026-ųjų konkursą austrams pelnė atlikėjas JJ su daina „Wasted Love“ triumfavęs 2025 m. konkurse.

