Paaiškėjo, kur 2026 metais vyks „Eurovizijos“ dainų konkursas

2025 m. „Eurovizijos“ dainų konkursą, vykusį Šveicarijos mieste Bazelyje, laimėjo Austrijos dainininkas JJ su daina „Wasted Love“, kurioje derinami techno muzikos ir operos elementai. Jis šaliai suteikė organizuoti kitų metų renginį.
Viena, kuri anksčiau šį milžinišką televizijos šou surengė 1967 ir 2015 m., nurungė savo konkurentą Insbruką, vakarų Tirolio provincijos sostinę.
Austrijos sostinėje „Eurovizijos“ finalas vyks kitų metų gegužės 16 d., o pusfinaliai – gegužės 12 ir 14 d. Renginiui pasirinkta didžiausia uždara arena šalyje – „Wiener Stadthalle“.
Kontroversijos dėl Izraelio dalyvavimo
Nuo 1955 m. rengiama „Eurovizija“ ilgainiui tapo populiariausiu pasaulyje popmuzikos renginiu. Šis konkursas į pasaulinės šlovės aukštumas iškėlė Švedijos legendinę grupę ABBA ir padėjo išgarsėti tokioms žvaigždėms kaip Celine Dion, Cliffas Richardas ir Olivia Newton-John.
Šių metų konkursą stebėjo apie 166 milijonai žiūrovų 37 šalyse. Rekordiškai daug – 60 proc. – žiūrovų buvo 15–24 metų amžiaus. Konkursas sulaukė dar daugiau peržiūrų „Instagram“ ir „TikTok“ platformose.
Šis televizijos šou dažnai neapsieidavo be kontroversijų. Pavyzdžiui, gegužę Šveicarijoje vykusio ekstravagantiško renginio metu palestiniečius palaikantys aktyvistai surengė protestus, nes „Eurovizija“ leido dalyvauti konkurse Izraeliui (kuris jame vėliau užėmė antrąją vietą), nepaisant siaubingo šalies vykdomo karo Gazos ruože.
Iškart po pergalės duotame interviu JJ, kurio tikrasis vardas yra Johannesas Pietschas, paragino Izraelį pašalinti iš kitų metų konkurso, o tai sukėlė kritikos audrą Austrijoje, kuri yra ištikima Izraelio rėmėja.
24-erių JJ nuo tada stengiasi mažinti įtampą viešojoje erdvėje. Per savo įrašų kompaniją „Warner“ dainininkas pareiškė „apgailestaująs, jei jo komentarai buvo neteisingai suprasti“.
Austrijos kraštutinės dešinės Laisvės partija (FPOe), kuri praėjusiais metais pirmą kartą laimėjo rinkimus, bet nesugebėjo suformuoti vyriausybės, išvadino „Euroviziją“ „kitoniškųjų, kairuolių, „pabudusiųjų“ spektakliu“ ir pažėrė kritikos Vienai už norą rengti konkursą nepaisant didelių išlaidų.
Bazelis šių metų konkursui surengti išleido beveik 40 mln. dolerių.
Viena kviečia Europą pašokti
Labiau dėl klasikinės muzikos ir baroko architektūros žinoma Austrijos sostinė, pasirinkusi šūkį „Europa, einam pašokti?“, siekė suorganizuoti kitų metų konkursą remdamasi savo patirtimi rengiant didelius renginius.
Ji taip pat gyrėsi „milžiniškomis“ apgyvendinimo galimybėmis, „nepriekaištingu“ susisiekimu ir „kosmopolitizmu“, mat Austrijos sostinėje gyvena du milijonai žmonių.
Kitų metų konkursui pasirinktoje arenoje „Wiener Stadthalle“ taip pat vyko 2015 m. „Eurovizijos“ konkursas po to, kai ankstesniais metais jį laimėjo barzdotas drago atlikėjas Conchita Wurst.
Vienos centre esanti arena buvo atidaryta 1958 m., jos pagrindinėje salėje telpa 16 tūkst. žmonių.
Kai Viena pastarąjį kartą surengė „Eurovizijos“ konkursą, mieste buvo įrengti šviesoforai, kuriuose vietoj vienos figūros buvo pavaizduotos tos pačios lyties ir skirtingų lyčių poros. Šie šviesoforai sulaukė tokio populiarumo, kad valdžios institucijos nusprendė juos palikti visam laikui.
Naujausi komentarai