Pagrindinį MTV VMA apdovanojimą laimėjo Ariana Grande

Priimdama garbingiausią vakaro apdovanojimą, 32 metų dainininkė, dainų autorė ir aktorė emocingai dėkojo savo gerbėjams, kuriuos apibūdino kaip „be galo mylinčius ir palaikančius“.
„Ačiū, kad augote kartu su manimi ir palaikėte mane kaip žmogų“, – sakė A. Grande, kuri anksčiau atsiimdama pirmąjį prizą dėkojo savo „terapeutui ir gėjams“.
Lady Gaga (Leidi Gaga) tapo dar viena ryškia nugalėtoja, geriausio atlikėjo kategorijoje aplenkusi tokius industrijos sunkiasvorius kaip „Bad Bunny“, Kendrickas Lamaras (Kendrikas Lamaras), Taylor Swift (Teilor Svift) ir „The Weeknd“.
39 metų atlikėja nutraukė savo koncertų seriją, kad scenoje atsiimtų Metų atlikėjos apdovanojimą, ir taip pat laimėjo apdovanojimą už geriausią bendrą kūrinį su Bruno Marsu (Brunu Marsu) už dainą „Die with a Smile“.
Rose (Rozė), kuri po išgarsėjimo su K-pop grupe „Blackpink“ ėmėsi solinės karjeros, gavo metų dainos apdovanojimą už „APT“, taip pat parašytą kartu su Bruno Marsu.
Sabrina Carpenter (Sabrina Karpenter) laimėjo metų albumo apdovanojimą už „Short n' Sweet“.
Vakaras pasižymėjo nostalgiška estetika – pasirodymus surengė scenos veteranai Mariah Carey (Meraja Keri), „Busta Rhymes“ ir Ricky Martinas (Rikis Martinas), o naujesni atlikėjai, tokie kaip Doja Cat (Dodža Ket) ir Tate McRae (Teit Makrei), įtraukė choreografijos, pasiskolintos iš devintojo ir dešimtojo dešimtmečių.
„Grammy“ apdovanojimuose dominavęs reperis Kendrickas Lamaras, ten laimėjęs penkiose kategorijose, liko be prizo MTV VMA, nors turėjo daugybę nominacijų.
Ne taip kaip pernai, kai rinkimų sezonu vykusioje ceremonijoje nugalėtoja T. Swift ragino gerbėjus balsuoti už demokratę Kamalą Harris (Kamalą Haris), šių metų renginyje, regis, buvo kruopščiai vengiama politinių žinučių.
