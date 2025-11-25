Ingrida Kazlauskaitė pristato naują kūrinį „Tu pas mane ateik“

„Šis, dar nuo ankstyvo pavasario brandintas kūrinys gimė bendradarbiaujant su nauja kūrybine komanda, tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Prancūzijos. Prancūzijoje gyvenantis muzikos prodiuseris įnešė naujo, subtilaus europietiško skambesio ir tarptautinės dvasios. Labai džiaugiuosi šiuo užgimusiu bendradarbiavimu. Kūrinys „Tu pas mane ateik“ – tai muzikinis užkalbėjimas meilei, šviesai ir naujai pradžiai, tarsi geros energijos kvietimas, kurios visi taip laukiame ir ypatingai tikimės artėjant Naujiesiems Metams. Tikriausiai kiekvienam būna tokių akimirkų, kada stovime ir akis pakėlę į dangų viltingai žiūrime, tarsi laukdami iš ten atkeliaujančio stebuklo. „Supernova“ metafora tapo kūrinio epicentru – tai žmogus ar jausmas, kuris atneša šviesą, šilumą į kito širdį, kuris įkvepia ir uždega gyvenimo džiaugsmui. Norėjosi sukurti dainą, kuri neštų šviesą, gerumą ir meilę. „Tu pas mane ateik“ – tai kvietimas atverti širdį viskam, kas gera“, – įkvepiančiai kalbėjo I. Kazlauskaitė.
Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas ypatingoje „Cosmo Paukščių takas“ erdvėje, Anykščiuose.
„Tai magiška vieta, turinti ypatingą energiją – tarsi jungtų žemę, dangų ir žvaigždes. Čia sustoja laikas ir atsiranda nepamatuojamos Visatos jausmas. Ir lyg naujametinę naktį, laikrodžių rodyklėms mušant dvyliktą valandą, fejerverkų spalvotų šviesų nušviestu dangumi tarsi atkeliauja kažkas naujo ir galingo. Žvaigždės, muzika – viskas čia susiliejo į vieną emociją, kurią dar labiau sustiprino“, – pasakojo atlikėja.
I. Kazlauskaitė džiaugiasi savo profesionalų kūrybine komanda, kuri padėjo sukurti kosmiškai moterišką, švelnų ir svajingą įvaizdį. Šukuosenų viziją ji patikėjo ilgametę patirtį turinčiai savo srities profesionalei Ingai Bagdonaitei – vienai tituluočiausių plaukų meistrių Lietuvoje, garsinančiai šalies vardą ir pasauliniuose grožio meistrų čempionatuose. Makiažą sukūrė puiki savo srities specialistė Vaida Jankauskaitė. O videografui Sauliui Kavaliauskui teko nemenkas iššūkis – visas šias idėjas estetiškai perteikti neįprastoje žvaigždynų šviesų ir veidrodžių erdvėje.
„Jau su nekantrumu ir džiugesiu labai laukiu susitikimų su klausytojais visoje Lietuvoje, noriu dalytis naująja koncertine programa įvairių miestų bei miestelių šventėse, kultūros centruose ar jaukiuose bendruomeniniuose renginiuose, įmonių ar privačių švenčių, jubiliejų bei kitų ypatingų progų aplinkoje – visur, kur skamba muzika. Tikiu, kad šie susitikimai virs prasmingomis ir šviesos kupinomis akimirkomis, kurios išliks atmintyje dar ilgai.
Nuoširdžiai visiems linkiu drąsos ne tik svajoti, bet ir tikėti – visa širdimi gyventi svajonių gyvenimą, tapti savo gyvenimo „Supernova“, skleidžiančia šviesą. Leiskite sau būti laimingiems, mylėti ir priimti gėrį, kuris visuomet ateina, kai tam atsiveriame“, – nuoširdžiais linkėjimais dalijosi I. Kazlauskaitė.
