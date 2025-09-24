Pamatykite: kandidatas į kultūros ministrus bandė laimę „Lietuvos balse“

2023 m. „Lietuvos balse“ I. Adomavičius atliko kūrinį „Never Enough“, daugeliui pažįstamą iš filmo „The Greatest Showman“ (liet. „Didysis šou meistras“).
Jam neatsisuko nei vienas mokytojas.
„Buvo labai gražių vietų, gražus balso tembras, gražių natų. Šitoje dainoje visiškai atsiskleidžia vokalas. Man atrodo, kad dar trūko stiprumo“, – pasirodymą komentavo atlikėja Monika Liu.
„Jeigu daina pasirinkta dainuoti operiniu balsu, tai turėtų viskas ir praeiti – ir stulpeliai, ir priedainiai operiniu pastatymu. O jeigu yra „pop“ daina arba estradinis žanras, gali būti visai kitas pastatymo balsas. O čia tas „miksas“ man nesusiklausė“, – kandidatą į kultūros ministrus vertino dainininkas Mantas Jankavičius.
I. Adomavičiaus laidoje atskleidė, kad truputėlį mokėsi operinio dainavimo ir pažadėjo į projektą sugrįžti kitais metais, bet, panašu, pažado neištesėjo.
I. Adomavičiaus pasirodymą „Lietuvos balse“ galite pamatyti čia:
Į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius sukėlė pasipiktinimo bangą. Kultūros srities atstovai bei jų palaikytojai dėl šio sprendimo trečiadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.
42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Jis 2010–2024 metais priklausė Liberalų sąjūdžiui, šiuo metu dirbančiam opozicijoje. Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą baigęs I. Adomavičius kandidato į Seimą anketoje skelbė dalyvaujantis bažnyčios chore.
