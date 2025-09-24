Prezidentas išgirdo Ruginienės pažadą dėl kandidato į kultūros ministrus

„Prezidentas girdi ir supranta kultūros srities bendruomenių rūpestį dėl bendros situacijos, mūsų visų rūpestį, kadangi prezidentas vertina šį bendruomenės nerimą, šalies vadovui buvo svarbu išgirsti kandidato siekį būti atviru dialogui su kultūros bendruomene, įgyti jos pasitikėjimą“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė prezidento patarėjas Mindaugas Bundza.
„Įvertinęs atsakymus į klausimus ir kitas svarias aplinkybes, prezidentas sprendimą dėl kandidato tinkamumo eiti ministro pareigas priims artimiausiu metu“, – teigė jis.
M. Bundzos teigimu, kandidatas į ministrus pristatė norą tęsti Šarūno Biručio vadovautos ministerijos programą.
Anot patarėjo, prezidentas išgirdo ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pažadą padėti I. Adomavičiui.
„Pokalbio metu kandidatas pasirodė besigilinantis į procedūrinius kultūros srities administravimo principus. Prezidentas priminė ir pabrėžė pagrindinius artimiausio meto kultūros politikos prioritetus: Kultūros politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimą, kultūros ir kultūros srities finansavimą ir kultūros tarptautiškumo ir didžiųjų projektų įgyvendinimą“, – kalbėjo M. Bundza.
Juozas Olekas sako, kad Seimo komitetas padės kultūros ministrui dirbti
Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jog Seimo Kultūros komitetas padės būsimam kultūros ministrui I. Adomavičiui dirbti, kad įsipareigojimai kultūros sričiai būtų įgyvendinti.
„Turime Seime tikrai gerą, stiprų Kultūros komitetą, jis padės ministrui, kad įsipareigojimai kultūros sferai ir kultūros žmonėms būtų įgyvendinti“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas
„Gal stipresnė lyderystė leidžia daugiau ministrui nuveikti, jei ministras turi mažiau patirties, reikia daugiau Vyriausybės pastangų, Seimo“, – kalbėjo jis.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“.
Tai sukėlė dalies kultūros sektoriaus atstovų pasipiktinimą, antradienį skubiai susirinkę keli šimtai jų nutarė rengti protestą ir inicijavo peticiją reikalaudami neskirti I. Adomavičiaus ministru, nes „absoliučiai neatitinka kultūros bendruomenės lūkesčių ir nepasižymi reikalingomis kompetencijomis“.
Pasak J. Oleko, minėto asmens skirti ministru neturėtų trukdyti ir tai, kad jis yra susijęs giminystės ryšiu su „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio šeima.
BNS rašė, kad I. Adomavičiaus žmona yra R. Žemaitaičio brolienės sesuo.
„Nesam didelė šalis, giminysčių vienokių ar kitokių pasitaiko, manau, tai įstatymams neprieštaraujantis dalykas, nes tai nėra artimas giminaitis“, – sakė Seimo pirmininkas.
Kaip skelbė BNS, rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuomet šalies vadovas į pareigas paskyrė Vaida Aleknavičienę. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant prezidentą tenkinančių kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, įvyko mainai. „Aušriečiams“ atiteko Kultūros, o socialdemokratams – Energetikos ministerija.
„Aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, jis yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, dainuoja bažnyčios chore.
I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
