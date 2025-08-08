Pinga Agnės Jagelavičiūtės butas: vilties turiu

Greta Lukiškių aikštės esantis trijų aukštų būstas su vaizdu į Šv. Jokūbo bažnyčią buvo dekoruotas pačios Agnės Jagelavičiūtės, netikėtai ir staigiai mirusios 2022 m. pabaigoje.
Anksčiau už būstą prašyta 730 tūkst. eurų – dabar kaina nukrito iki 700 tūkst.
Prieš kelias savaites viešėdama laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ Agnės mama Nijolė Jagelavičienė pasakojo apie dukros kurtą ir be galo mylėtą butą bei nelengvą sprendimą jį parduoti.
„Tai buvo ir yra ne vien jos, bet ir mano namai. Mes tuos namus kūrėme abi, pirkome abi. Visomis prasmėmis – ir norais, ir finansais. Aš pardaviau savo senuosius namus, prisidėjau prie viso to pirkimo, prie įrengimo, bet, deja, gyvenimas susidėliojo taip, kaip yra šiandien“, – pasakojo N. Jagelavičienė.
Ji svajoja apie tai, kad dukros namus įsigytų žmogus, turintis tiek kūrybingumo, kiek turėjo jos dukra.
„Man tie namai per dideli. Per tris aukštus, 140 kvadratų. Man per daug ir tenka juos parduoti. Labai norėčiau, kad tuos namus įsigytų žmogus, pilnas idėjų – toks, kokia buvo mano Agnė. Su įvairiomis vizijomis, su planais ir kad ten jam būtų labai labai jauku“, – sakė moteris laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
Ji prisiminė, kurias erdves dideliuose namuose labiausiai mėgo dukra.
„Jos namuose buvo trys vietos, kurias ji labiausiai mylėjo. Viena – tai lova, pižama ir lova. Antra – virtuvė, kur ji tiesiog šokdavo lėkštėje. O trečia – vonia“, – prisiminė N. Jagelavičienė.
Moteris nuogąstavo, jog gali tekti palaukti, kol Agnės būstas sulauks naujų šeimininkų, tačiau laukti verta.
„Tikiu, kad pirkėjas ateis, viskas įvyks. Parduoti pakankamai brangų ir didelį turtą nėra taip paprasta, bet vilties turiu“, – šypsojosi N. Jagelavičienė.
