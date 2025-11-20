Po jautrios Vaidoto Valiukevičiaus žinutės – įkvepiantis grupės „The Roop“ poelgis

Prieš mėnesį grupės lyderio Vaidoto Valiukevičiaus socialiniuose tinkluose paskelbta istorija apie netikėtą susitikimą su žmogumi, prašiusiu maisto, akimirksniu suvirpino tūkstančius. „Gerumas yra užkrečiamas“, – tada rašė Vaidotas. Šiandien šiuos žodžius jis ir visa grupė patvirtina darbais – tapo „Maisto banko“ savanoriais.
Savanorystės dieną „The Roop“ komanda rūšiavo nuo išmetimo išsaugotą maistą, bendravo su savanoriais, padėjo iškrauti atvežtus produktus ir stojo dalinti maistą kartu su „Maisto banko“ savanorių atiduotuvės komanda. Muzikantai susitiko su paramą gaunančiais žmonėmis, padėdami jiems išsirinkti maisto. Grupės nariai sako, kad ši patirtis juos stipriai įkvėpė.
„Buvo labai įdomu ir smagu prisidėti. Darant gerus darbus pamatai, kaip greitai gerumas ima sklisti“, – dalijosi Vaidotas. Būgnininkas Robertas Baranauskas šypsojosi nustebęs pats savimi: „Esu intravertas, maniau, kad darbas atiduotuvėje bus iššūkis. Bet buvo priešingai – net patiko. Tarsi naujas žaidimas, kuriame atrandi kitą savo pusę.“
„The Roop“ sako, kad savanoriavimas jiems tapo prasmingu išbandymu. Grupė kviečia ir kitus prisijungti prie gerumo misijos: „Pabandykite – gerumas tikrai užkrečiamas.“
Jau šį penktadienį 19:30 val. „The Roop“ lips į sceną paramos koncerte „PasiDalink“, kuris bus rodomas tiesiogiai per LNK televiziją. Kartu su žinomiausiais Lietuvos atlikėjais jie kvies dalintis gerumu ir paremti „Maisto banko“ veiklą. Padėti galima jau dabar – skambinant 1343 (auka 5 eurai) arba 1413 (auka 10 eurų). Telekomunikacijų bendrovės atsisakė visų su paslauga susijusių mokesčių, todėl kiekvienas euras keliauja tiesiai kovai su skurdu ir maisto švaistymu.
