Po „Oskarų“ dramų ir reformų JAV Kino akademija paskyrė naują vadovą

D. Hudson apie savo planus trauktis pirmą kartą užsiminė spalį, netrukus po Akademijos kino muziejaus sėkmingo atidarymo Los Andžele. Ją pakeis šio muziejaus atidarymą prižiūrėjęs Billas Krameris (Bilas Krameris).

Jis yra „idealus“ žmogus vadovauti šiuo „lemiamu organizacijai momentu“, sakoma Akademijos prezidento Davido Rubino (Deivido Rubino) pareiškime.

Kino meno ir mokslo akademija, „Oskarų“ apdovanojimus teikianti elitinė Holivudo kino kūrėjų grupė, pastaraisiais metais turėjo laviruoti dėl įvairių kontroversijų, įskaitant kaltinimus, kad jai trūksta rasinės įvairovės.

Didžiausio dėmesio sulaukė kritika dėl to, kad „Oskarams“ būdavo nominuojama labai nedaug juodaodžių. 2015 metais reaguojant į nepakankamą nominantų įvairovę buvo pradėta vartoti frazė „Baltieji Oskarai“ (#OscarsSoWhite).

D. Hudson tesėjo pažadą iki 2020-ųjų padvigubinti moterų ir mažumų atstovų Akademijoje skaičių, bendrą narių skaičių padidindama nuo maždaug 6 tūkst. iki kone 10 tūkstančių.

„Ji inicijavo beprecedentes pastangas padaryti daugiau erdvės įvairiems balsams – ir tarp narių, ir mūsų industrijoje“, – sakė D. Rubinas.

D. Hudson ir kiti vadovai taip pat sulaukė kritikos dėl to, kas buvo vadinama nepakankama reakcija į W. Smitho antausį šiemetinės „Oskarų“ įteikimo ceremonijos scenoje buvusiam komikui Chrisui Rockui (Krisui Rokui).

Akademija paskelbė, kad po šio incidento W. Smitho buvo paprašyta palikti iškilmių salę, bet šis pareiškimas buvo ginčijamas, jį neigė ir W. Smitho atstovai.

W. Smithui, kuris netrukus po incidento pelnė geriausio aktoriaus „Oskarą“, vėliau buvo uždrausta ateinantį dešimtmetį dalyvauti Akademijos apdovanojimų įteikimo ceremonijose.

B. Krameriui, kuris Akademijos vykdomojo vadovo pareigas pradės eiti kitą mėnesį, prižiūrint dešimtmečius planuotam Akademijos muziejui buvo surinkta beveik 400 mln. dolerių (375 mln. eurų).

Vienu iš prioritetų organizacijos ateičiai tapęs muziejus, kuriame eksponuojami atmintini Holivudo daiktai nuo Judy Garland (Džudi Garland) „Ozo šalies burtininko“ (The Wizard of Oz) kurpaičių iki Drakulos apsiausto, per devynis mėnesius pardavė daugiau kaip 550 tūkst. bilietų.