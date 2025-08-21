Policijos sprendimas po dramos Egidijaus Dragūno kieme papiktino Simoną Starkutę: jūs juokaujate?

Liepos 23 d. vakare, apie 21 val., į E. Dragūno namus atskriejo netikėtas „svečias“ – automobilis rėžėsi į tvorą, ją išvertė ir įvažiavo į kiemą.
Paaiškėjo, kad transporto priemonę vairavo 1983 m. gimusi moteris. Iš pradžių manyta, jog tai gali būti atlikėjo gerbėja, tačiau pats SEL lyderis patikino jos nepažįstantis. Pasak atlikėjo, moteris, patekusi į teritoriją, nesustojo – ji niokojo daiktus ir netgi apspjovė jo „Mercedes-Benz“ automobilį.
„Nepažįstu to žmogaus iš viso. Nežinau, ar ji gerbėja, ar ne gerbėja“, – tuomet pasakojo E. Dragūnas laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
Anot jo, iš pradžių jis nesitikėjo, kad gresia pavojus – nepažįstami automobiliai kartais jo namą supainioja su kaimynystėje esančiu.
„Dažnai privažiuoja prie manęs, kartais kaimynų adresą sumaišo. Galvojau, gal tai koks maisto tiekėjas ar kažkas. Dar planavau išeiti ir pasakyti, kad ne čia pataikė. Kažkaip susilaikiau ir mačiau momentą – mašina atsitraukė ir iš vietos dideliu greičiu tiesiog skriejo į vartus. Vartai pakilo, nuskrido gal 10 metrų – panašiai, kaip būna Holivudo filme. Nusileidau, kadangi svečių turėjau. Svečiai visi išbėgo į apačią“, – pasakojo dainininkas.
Atlikėjas neatmetė, jog į jo kiemą įlėkusi moteris galėjo turėti psichologinių problemų. Pasak jo, net ir atvykus policijos pareigūnams ji nenurimo – daužėsi automobilyje.
Kaip skelbia portalas delfi.lt, į situaciją gilinosi Vilniaus I-ojo policijos komisariato pareigūnai. Rugpjūčio 4 d. buvo priimtas sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl galimo būsto neliečiamumo pažeidimo, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu.
Ši žinia papiktino ir S. Starkutę. Ji neslėpė nuostabos – esą keista, jog net ir pridarę žalos žmonės lieka nenubausti.
„Jūs b* juokaujate? Kažkokia psichė taranavo vartus, pridarė turtinės ir neturtinės žalos, ir ikiteisminis nepradėtas! Vadinasi, mūsų valstybėje reikia psichopatui žmogų sukapoti į gabalus, kad lauktų reali bausmė. Tegyvuoja psichai!“ – savo mintis instagrame dėstė ji.
