Post Malone koncerte Karolina Meschino ir OG Version pastebėti drauge

Nuotrauka, kurioje jie užfiksuoti, paplito „TikTok“ platformoje.
K. Meschino ir OG Version išsiskyrė dar kovą, tačiau atrodo, kad draugiški santykiai juos vis dar sieja.
Į koncertą jiedu atėjo drauge kelių draugų kompanijoje.
Apie išsiskyrimą K. Meschino pranešė per Moters dieną.
„Mes su Dominyku nebegyvename kartu“, – tada rašė ji.
Pora susižadėjo 2020 m. Kūčių vakarą, o 2021 m. sausio mėnesį jiems gimė dukra Isabelle.
Be to, prieš mėnesį K. Meschino atviravo, kad jos ir su ja poruojamo aktoriaus Kęstučio Cicėno keliai išsiskyrė.
Kauniečiai renkasi į Post Malone koncertą
