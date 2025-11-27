Pristatė paslaptingą naują šou: žada patirtį, kokios dar nematėte

Teatrą Berlyne sudrebino naujasis „Cirque du Soleil“ šou „Alizé“, kurį kūrėjai vadina „akromagija“ – akrobatikos ir iliuzijos deriniu.
Daugybė numerių vyksta žiūrovams tiesiai virš galvų, siužetas peržengia tradicinės scenos ribas. Meno vadovas pasakoja, kad tai – dešimt metų jo brandinta idėja, virtusi spektakliu, kuriame dalyvauja daugiau nei 40 artistų iš 21 šalies.
„Tai jaudinantis vakaras – rezultatas daugiau nei dvejų metų komandinio darbo. Idėją brandinau dešimtmetį. Šou įdėta daug darbo, treniruočių ir meilės, kuria dabar esame pasirengę dalintis“, – kalbėjo meno vadovas Fabrice Becker.
Tai istorija apie tylų svajotoją, kurį staiga gūsis nuneša į keistus, sapniškus pasaulius. Kūrėjai sako, kad taip pat nuneš ir žiūrovą – inovacijų tiek daug, kad technikams net teko pertvarkyti patį teatrą.
„Labai didžiuojamės, nes „Cirque du Soleil“ rizikavo į Berlyną atvežti visiškai kitokį šou. Cirko ir magijos derinio čia dar niekas nematė“, – aiškino F. Becker.
Žiūrovai įžengti į šį paslapčių ir iliuzijos pasaulį galės penkias dienas per savaitę, pačioje Berlyno širdyje.
