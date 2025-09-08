Per privačią ceremoniją netoli Milano bus palaidotas Giorgio Armani

Savaitgalį tūkstančiai žmonių atvyko atsisveikinti su G. Armani, pašarvotu jo kompanijos būstinėje „Teatro Armani“.
Vienas žinomiausių mados pasaulio veikėjų, kuris mirė ketvirtadienį, sulaukęs 91 metų, bus palaidotas į pietus nuo Milano esančiame viduramžių kaime Rivaltoje, sekmadienį pranešė regiono pilių asociacija.
Šiame kaime palaidota ir dizainerio motina.
Asociacija socialiniuose tinkluose nurodė, kad laidotuvių, kurios numatytos popiet, privatumui užtikrinti bus pasitelkta apsauga.
Milano meras Giuseppe Sala (Džuzepė Sala) paskelbė, kad pirmadienį mieste bus gedulo diena.
Bendrovė „Armani“ naujienų agentūrai AFP nurodė, kad pirmadienio popietę visos jos parduotuvės Italijoje nedirbs, taip išreiškiant pagarbą mirusiam dizaineriui.
Po jo mirties mados legendą pagerbė Holivudo žvaigždės, politikai ir sporto veikėjai.
