Ramūnas Vyšniauskas: reikia mylėti tyliai, tada ir ta meilė bus amžinai!

Šio Ramūno interviu vertėtų paklausyti kiekvienam, besiskundžiančiam tokiomis smulkmenomis kaip prastas oras, perkeptas kepsnys restorane ar nepalanki mėnulio fazė. Per pastarąjį dešimtmetį Ramūnui teko išgyventi santuokos ir ne vieno verslo griūtį, sveikatos problemas, bet šiandien jis sako nuoširdžiai besidžiaugiantis kiekviena diena.
„Man visada viskas gerai. Aš nežinau, kas yra blogai, bet kad tą suprasčiau, turėjau nueiti kelią per kraują, alkūnėmis ir kruvinais keliais. Kai girdžiu aplinkinių skundus, visada pagalvoju – nueikite į miesto ligoninę, pasėdėkite valandą ar bent pusę priimamajame, ir suprasite, kokie laimingi žmonės esate“, – teigs R. Vyšniauskas.
Kaip jam pavyko atlaikyti gyvenimo mestus iššūkius? Ir kodėl jis pasitraukė iš pramogų pasaulio? Gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., per LNK.
