Rašytojas D. Dargis – apie karą dėl K. Meschino ir kriminalinius istorijos atspalvius

„Kadaise 1990-ųjų Lietuvos gaujų siautėjimo laikais tarpusavyje, ir dėl tos pačios abiejų nusižiūrėtos merginos konkuruojantys aršūs bičai susikaudavo kumščiais ar netgi ginklais. Kartą Kauną sudrebino tokia tikrai žiauriai pasibaigusi istorija, kaip 1993-aisiais rudenį prie vienos iš Kalniečių mikrorajono degalinių buvo nušautas mašinvagiams priklausęs vyras. Kaip vėliau paaiškėjo, jis krito nuo kito vyruko – Daktarų jaunimui – Šampaninių smogikams priklaususio veikėjo pistoleto kulkų. Kaip skelbta, būtent jis tokiu kruvinu būdu apgynė ar netgi iškovojo savo nusižiūrėtą moterį, su kuria vėliau netgi susituokė bei susilaukė vaikų. Deja, šiandien šio aršuolio jau irgi nėra gyvųjų tarpe. Šita atskiro kino filmo siužeto verta istorija gana plačiai aprašyta mano knygoje „Juodosios mafijos našlės“, – praeities istorijomis dalijasi D. Dargis.

Kuo baigsis šis karas, dar neaišku, bet aistros nerimsta ir jau sklinda pačios įvairiausios kalbos apie šitų jaunų kauniečių nesutarimus dėl tos pačios Karolinos.

„Tuo tarpu šiandien žiniasklaidoje nerimsta informaciniai srautai apie vienas kitam aršių tekstų dainas adresuojančius esamus ir buvusius hiphopo grupės „Flying Saucer Gang“ narius. Pagrindinis jos lyderis Remigijus Daškevičius dainomis susikovė su buvusiu grupės nariu Dominyku Ježeriu arba OG Version. Pasirodo, abu jie buvo geri draugai, bet abu pamilo tą pačią – šių dienų Lietuvos instagramo topinę žvaigždę – K. Meschino. Kuo baigsis šis karas, dar neaišku, bet aistros nerimsta ir jau sklinda pačios įvairiausios kalbos apie šitų jaunų kauniečių nesutarimus dėl tos pačios Karolinos“, – pasakoja rašytojas.

Apie tai, kad K. Meschino ir R. Daškevičius nusprendė sukti skirtingais keliais, socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė pati nuomonės formuotoja.

„Jau porą mėnesių sklinda kalbos, reguliariai gaunu šimtus žinučių iš jūsų su klausimu „ar jūs vis dar kartu su Remiu“? Iš tiesų tai čia mano grybas yra, kad visad esu su jumis per daug atvira ir per daug rodau savo privatų gyvenimą, nes po to gailiuosi ir kai vyksta kažkas panašaus į skyrybas, nori nenori tenka skirtis ne dviese, o su visa šalimi, nes neišvengiamai apie tave rašys, kalbės, visiems įdomu, visi gyvena kartu su tavimi tavo gyvenimą ir nori įlįsti tau į triusikus, pakritikuot, pasakyt „sakiau tau, sakiau“, – tąkart rašė K. Meschino.

Iškart po to internete pasklido kalbos, kad socialinių tinklų žvaigždė užmezgė romaną su R. Daškevičiaus geriausiu draugu D. Ježeriu.

Kilus skandalui neigiamų komentarų sulauksi K. Meschino trumpam užsišaldė savo paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, o R. Daškevičius paskutiniais savo provokuojančiais kūriniais tarsi mestelėjo užuominą, kad D. Ježeris-OG Version yra išdavikas. Nors internautai spėliojo, kad romantiškus santykius su OG Version K. Meschino užmezgė dar nenutraukus santykių su R. Daškevičiumi, mergina šias kalbas paneigė.

„Apie R. Daškevičių-Daškę ne kartą rašyta ir skelbta ir ne tik mano knygose. Beveik prieš dvidešimt metų nežinomo snaiperio šūvio nukautas kaunietis prieš mirtį garsėjo ne tik kriminaliniame, bet ir bokso bei sovietinių laikų Kauno breiko šokių pasauliuose. Daugelis sako, kad šiandien jis galėjo būti vienu iš turtingiausių ir sėkmingiausią verslą darančių lietuvių. Bet nespėjo. Akivaizdu, kad jo vaikai turi polinkį į menus, ir šiandien yra jaunimo tarpe populiarios grupės pagrindiniai vokalistai. Įdomi ir gal mažai žinoma detalė, bet Vilniaus Vokiečių gatvėje toliau sėkmingai gyvuojantis „St. Valentino“ restoranas, prie kurio ir buvo nušautas Daškė, vienu metu netgi priklausė tos pačios Karolinos tėvams. Tuo tarpu jaunojo Daškevičiaus dabartinio oponento – OG Version tėvas taip pat ne ką prasčiau kriminalistams pažįstamas veikėjas – tai Pajaco pravarde žinomas ir senosios Vilijampolės Daktarams priskiriamas kaunietis Gytis Ježerys. Jis gana spalvingai pasiryškinęs“, – istorijos vingius dėsto vyras.

„Štai kelios eilutės apie šitą personažą iš mano vėl neseniai papildytos bei perleistos „Tikrosios Daktarų istorijos“: 2011-ųjų liepos 25-ąją po beveik dviejų mėnesių pertraukos vėl vykęs Daktarų gaujos teismo procesas neapsiėjo be kuriozų. Tai buvo vienas iš nedaugelio Daktarų teismo posėdžių, kuriame man asmeniškai teko dalyvauti. Iš Vilniaus į Klaipėdą ryžausi atvykti dėl to, kad geriau pajusčiau Daktarų teismuose sklandantį „kvapą“. Pasibaigus teismo posėdžiui salėje antrankiais buvo surakintas H. Daktaro žmoną R. Daktarienę į teismą atlydėjęs kaunietis Gytis Ježerys, pravarde Pajacas. Apie jį anksčiau nieko nebuvo žinoma, tik tiek, kad jis buvo pasižymėjęs smulkiuose nusikaltimuose. Pajacas suimtas dėl to, kad nesilaikė teismo įpareigojimų – be policijos žinios savavališkai pasitraukė iš gyvenamosios vietos ir apie tai neinformavo pareigūnų. G. Ježerys gyvenamosios vietos pakeitimą motyvavo tuo, kad neva išsiskyrė su buvusia drauge, kuri jau susirado naują draugą“, – pasakoja D. Dargis.

Mūsiškiai jaunieji hiphoperiai kol kas „kariauja“ tik dainomis, todėl tikėkimės, kad jie netrauks ginklų ir nenaudos kitų kovos metodų, kurie gali jiems užtraukti baudžiamąsias atsakomybes.

„Maža to, teismą pasiekė Kriminalinės policijos biuro, kuris ir atskleidė rezonansinius Daktarų nusikaltimus, pranešimas, kad būdamas laisvėje G. Ježerys kelis kartus važiavo prie kitų su teisėsauga bendradarbiaujančių buvusios gaujos narių namų ir neva grasino fiziniu susidorojimu. Skelbta, jog Pajacas, būdamas visiškai girtas, privažiavo ir šaukė, kad kuo skubiau vienas iš kaltinamųjų policijos bendradarbių pasirodytų kieme. Pajacas šiam vyrui turėjo pretenzijų, kad šis bendradarbiavo su kriminalistais ir teikė jiems žinias apie visus gaujos narius ir jų padarytus nusikaltimus. Teisme tvarką prižiūrintys uostamiesčio pareigūnai teigė, kad Pajacas ir tą rytą teismo salėje pasirodė „su kvapu“. Teismo kolegija nutarė Pajaco pravardę turintį kaunietį izoliuoti ir skyrė jam kardomają priemonę – suėmimą trims mėnesiams“, – istoriją pasakoja rašytojas.

„Ketvirtą kartą teisiamas G. Ježerys viename iš Daktarų gaujos teismo procesų pasakojo: „Man tada buvo 20–21-eri ir niekas nepaisė mano nuomonės, niekas man nedavė išsa-mių ataskaitų. Ar gaudavau iš jų pinigų? Neatsimenu. Visaip būdavo. Kartais ir skolindavo, ir duodavo, bet jie man neaiškino, iš kur tie pinigai.“ Keista, bet nors ikiteisminį tyrimą atlikusiems Kriminalinės policijos biuro pareigūnams G. Ježerys liudijo, kad „nusikaltimuose dalyvavęs, nes buvo sudėtinga jo materialinė padėtis“, galiausiai viename iš teismo posėdžių jis ėmė keisti anksčiau duotus parašu patvirtintus parodymus. Tokį jo elgesį valstybinį kaltinimą Daktarų byloje palaikęs prokuroras Z. Tuliševskis pakomentavo lakoniškai: „Skęstantis ir šiaudo griebiasi“, – dėsto vyras.

„Šioje istorija tapusioje legendinės Kauno gaujos byloje G. Ježeriui buvo skirta 11 nelaisvės metų. Pirmasis teismo sprendimas šioje byloje skelbtas 2013-ųjų birželį. Daugiau apie Pajacą ir kitus Daktarų vyrus – mano vis dar prekyboje esančioje knygoje „Tikrojoje Daktarų istorijoje“. Mūsiškiai jaunieji hiphoperiai kol kas „kariauja“ tik dainomis, todėl tikėkimės, kad jie netrauks ginklų ir nenaudos kitų kovos metodų, kurie gali jiems užtraukti baudžiamąsias atsakomybes. Faktas, kad tėvų nepasirinksi, ir niekas jauniems žmonėms neprikišinėja jų tėvų senų istorijų ar nuodėmių, bet visada gali pasirinkti naują šviežesnį ir kur kas labiau vykusį kelią nei tuo, kuriuo kadaise žengė tavo tėvai“, – pasakojimą baigia D. Dargis.

