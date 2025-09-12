 Skirtingais keliais suka garsi pramogų pasaulio pora

Skirtingais keliais suka garsi pramogų pasaulio pora

2025-09-12 16:21
LNK inf.

Meilė, kurią gerbėjai vadino tobula, tyliai subyrėjo – aktorė Nina Dobrev ir snieglentininkas Shaun White po penkerių metų draugystės nusprendė pasukti skirtingais keliais.

Skirtingais keliais suka garsi pramogų pasaulio pora / asociatyvi freepik.com nuotr.

Artimas porai šaltinis People žurnalui sakė, jog sprendimas buvo abipusis. „Tai nebuvo lengva, bet priimta su pagarba ir meile vienas kitam“, – teigė jis.

Paskutinį kartą kartu Nina ir Shaun buvo nufotografuoti rugpjūčio 31 d. Los Andžele. Bet jau rugsėjo pradžioje Toronto kino festivalyje Nina pasirodė viena – be 5 karatų deimantinio žiedo, kurį dar visai neseniai rodė su šypsena. Ji netgi pašalino sužadėtuvių įrašą iš savo „Instagram“ paskyros.

Scanpix nuotr.

Jų istorija prasidėjo 2019-aisiais Floridoje, kai abu buvo pakviesti į Tony Robbinso renginį. Per pandemiją jie apsigyveno kartu, dalijosi gyvenimu ir, rodės, atrado ypatingą ryšį. Nina palaikė Shauną jo paskutinėse olimpinėse žaidynėse, jie kartu stovėjo ant daugelio raudonųjų kilimų.

2024-ųjų rudenį vyras pasipiršo romantiškos vakarienės metu Niujorke, žinią papildydamas „Ji pasakė TAIP“ užrašu prie nuotraukų.

Šiame straipsnyje:
aktoriai
skyrybos
Nina Dobrev
Shaun White

