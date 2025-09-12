Skirtingais keliais suka garsi pramogų pasaulio pora

Artimas porai šaltinis People žurnalui sakė, jog sprendimas buvo abipusis. „Tai nebuvo lengva, bet priimta su pagarba ir meile vienas kitam“, – teigė jis.
Paskutinį kartą kartu Nina ir Shaun buvo nufotografuoti rugpjūčio 31 d. Los Andžele. Bet jau rugsėjo pradžioje Toronto kino festivalyje Nina pasirodė viena – be 5 karatų deimantinio žiedo, kurį dar visai neseniai rodė su šypsena. Ji netgi pašalino sužadėtuvių įrašą iš savo „Instagram“ paskyros.
Jų istorija prasidėjo 2019-aisiais Floridoje, kai abu buvo pakviesti į Tony Robbinso renginį. Per pandemiją jie apsigyveno kartu, dalijosi gyvenimu ir, rodės, atrado ypatingą ryšį. Nina palaikė Shauną jo paskutinėse olimpinėse žaidynėse, jie kartu stovėjo ant daugelio raudonųjų kilimų.
2024-ųjų rudenį vyras pasipiršo romantiškos vakarienės metu Niujorke, žinią papildydamas „Ji pasakė TAIP“ užrašu prie nuotraukų.
Naujausi komentarai