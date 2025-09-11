Šokiruojantys įtarimai pasitvirtino: princas viešai prisipažino turintis nesantuokinį sūnų

„Šiuo pareiškimu patvirtinu, kad esu biologinis Clémento Vandenkerckhove tėvas. Pastaraisiais metais apie tai kalbėjome atvirai ir nuoširdžiai, – teigė princas pranešime Belgijos televizijai VRT. – Šis sprendimas priimtas remiantis pagarba ir tarpusavio supratimu. Nuoširdžiai prašau, kad šią informaciją priimtumėte su tokia diskrecija, kokios reikalauja šio intymaus klausimo pobūdis. Daugiau komentarų ar paaiškinimų šiuo klausimu neteiksiu.“
Šis prisipažinimas sutampa su dokumentinio filmo „Clément, Son of...“ premjera, kuriame princo nesantuokinis sūnus pirmą kartą viešai kalba apie savo karališką kilmę.
Romantiška praeitis ir ilgai sklandę gandai
Clémento mama – modelis, aktorė ir dainininkė Iris Vandenkerckhove, geriau žinoma kaip Wendy Van Wanten. Ji princą Laurentą sutiko devintajame dešimtmetyje, o jų santykiai greitai tapo vieša paslaptimi. 1999-aisiais moteris lydėjo princą į princo Edwardo ir Sophie vestuves, o jau 2000 metais susilaukė sūnaus. Tada iš karto pasklido gandai, kad berniuko tėvas – būtent princas Laurentas.
Įdomu tai, kad sūnui suteiktas vardas Clément tuomet buvo siejamas su princo rezidencija Tervurene – Villa Clémentine.
2003 metais Laurentas vedė Clarie Coombs (šiandien – princesė Claire), su kuria susilaukė trijų vaikų.
Ar gali gauti princui priklausantį titulą?
Dabar, kai tėvystė viešai pripažinta, Clémentas teoriškai gali įgyti karališką titulą. Karališkosios šeimos apžvalgininkas Rick Evers teigia, kad jis galėtų būti vadinamas „Jo Karališkoji Didenybė Clément, Belgijos princas, Sakso-Koburgo princas“.
Tai nėra pirmas kartas, kai Belgijos karališkojoje šeimoje atskleidžiami panašūs faktai. Vos prieš penkerius metus buvęs karalius Albertas pripažino turįs nesantuokinę dukterį – šiandien ji tituluojama princesė Delphine.
Vis dėlto, kaip pastebi Brussels Times, šįkart situacija kiek kitokia – Clementas gimė dar iki princo Laurent santuokos su Claire, o pats princas užima vos 15-ą vietą paveldėjimo eilėje į Belgijos sostą. Tai reiškia, kad karaliumi jis greičiausiai niekada netaps.
Belgijos karališkieji rūmai šios naujienos nekomentuoja.
