Tėvai badu numarino trejų metų sūnų

Jo paties namai Austrijos Ebso mieste tapo neįsivaizduojama kankinimų kamera. Pasak kaltinamojo akto, mažamečio kankintojai buvo jo paties tėvai. Jie sąmoningai bandė sunaikinti savo sūnų vis žiauresniais metodais.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Be kita ko, jie pakabino berniuką ant dušo stovo vonios kambaryje ir apipylė jį lediniu ir karštu vandeniu. Kad niekas negirdėtų jo riksmų, jie užklijavo jam burną. 27 metų motina ir tėvas taip pat uždarė savo sūnų į stalčių ir neišleido kelias valandas. Prokurorai atskleidžia, kas dėjosi sadistų tėvų galvose.
„Tėvai tikėjo, kad už tai atsakingas demonas, gyvenantis mažo berniuko kūne. Ir kad kovotų su šiuo demonu, jie turėjo sukelti berniukui skausmą, jį kankinti, silpninti ir galiausiai sunaikinti“, – šnekėjo prokuratūros atstovas Hansjörg Mayr.
Kančios, kaip teigiama, truko mėnesius. Trejų metų berniukui nebuvo duodama beveik nieko valgyti ar gerti, kol galiausiai jis mirė iš bado. Vaikas svėrė tik septynis kilogramus. Tėvai prisipažino padarę nusikaltimą. Tyrėjai jų mobiliuosiuose telefonuose rado nuotraukų ir vaizdo įrašų, įrodančių siaubingą smurtą.
„Psichiatrijos ekspertas padarė išvadą, kad abu kaltinamieji yra sveiko proto. Jie pasižymi asmenybės sutrikimais su sadistiniais polinkiais“, – kalbėjo prokuratūros atstovas.
Pasak prokurorų, tėvai gyvena nepasiturinčiai. Kol kas neaišku, kada nužudymo byla bus perduota teismui. Jei bus pripažinti kaltais, tėvams gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
