Stulbinantys Lady Gagos išvaizdos pokyčiai atima žadą: gerbėjai vos pažino

Jau kelias dienas žvaigždė vieši Prancūzijos sostinėje, kur tęsia savo pasaulinį Mayhem Ball koncertinį turą. Po šeštadienio pasirodymo „Accor Arena“ ji užbaigs Europos koncertų etapą ir iškart skris į Australiją, kur turai prasidės gruodžio 5 d.
Tamsiaplaukė Lady Gaga – ryškus kontrastas pastarojo mėnesio įvaizdžiui. Tada ji buvo pastebėta Milane su savo įprastais platininiais šviesiais plaukais – kaip skelbta, ten ji filmavosi naujame „Ir velnias dėvi Prada“ tęsinyje.
Tąsyk fotografai užfiksavo ją oro uoste avinčią aukštakulnius, rožinius satino „Christian Louboutin“ batus ir prie jų derantį megztinio bei sijono komplektą iš „Matières Fécales“. Drabužiai išsiskyrė išdidintais pečiais ir tarsi „kandžių išgraužtu“ apsiuvu.
Tai tikrai ne pirmas kartas, kai Lady Gaga renkasi juodus plaukus. Rugsėjį ji pasirodė su įspūdingu tamsiu įvaizdžiu atvykusi į Stepheno Colberto studiją. Vasario mėnesį, 2025-ųjų „Grammy“ apdovanojimuose, ji taip pat demnstravo dramatišką juodą įvaizdį – su Samuelio Lewiso suknele, odiniu korsetu, raišteliais ir ryškiais struktūriniais pečiais.
Juodus plaukus ji buvo pasirinkusi ir 2024-ųjų rugpjūtį, kai kartu su Bruno Marsu pristatinėjo singlą „Die With a Smile“. Tuomet Lady Gaga erzino gerbėjus pasidalydama vaizdo įrašu, kuriame, vilkėdama atlikėjo „24K Magic“ atributiką, skambino pianinu.
(be temos)
(be temos)