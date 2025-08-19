Šurajevas uždaro paramos Ukrainai fondą

„Atėjo laikas man pranešti, kad uždarome „Vienas k paramos fondą“. Kažkaip ilgai delsiau su paskelbimu, nes tiesiog neturėjau jėgų ir ši tema man skaudi. Likę daug nuoskaudų, ir, manau, jos yra labai asmeniškos, neobjektyvios“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė O. Šurajevas.
Jo teigimu, uždaryti fondą paskatino finansinė padėtis ir asmeninė situacija.
„Kai mūsų fondas atsirado, tai buvo laikinas sprendimas daryti procesus greitai. Daug kur mes dirbome labai skubiai ir efektyviai ir tai pasiteisino, tačiau kai kur skubėjome per daug. Toks tempas nėra sveikas žmogui, jei fondas neturi stabilaus finansinio pagrindo – t. y. algų sistemos. Algas mes ignoravome, o jei ir galėjome pasiūlyti, tai buvo nekonkurencinga alga“, – dalijosi visuomenininkas.
„Su laiku fondas tapo didžiule našta, nes perėmiau per daug veiklos: bandėme paspausti dėl sankcijų, protestai, kažkokios akcijos ir panašiai – ir viso to galimai reikėjo. Bet šie dalykai žudo tavo pagrindinį darbą, o mano pagrindinis darbas, kurį išmanau gerai ir dėl to mane žinote dauguma, yra komedija“, – pridūrė jis.
Fondą uždarantis visuomenininkas taip pat pripažino, kad iki šiol vėluoja paruošti įstaigos finansinę ataskaitą Registrų centrui. Pasak jo, pernai fondas surinko apie 200 tūkst. eurų, apie 30–40 tūkst. eurų gauta ir šiemet.
„Turime dar paruošti 2024 metų ataskaitą savo fondo, nes per 2024 metus gavome apie 200 tūkst. ir beveik visus išleidome dideliems projektams: pvz., užsisakėme iš Ukrainos gamintojų jų dronus, dabar geras laikas investuoti visą savo paramą ir pinigus būtent į Ukrainos gamintojus“, – dalijosi jis.
Viešoji įstaiga „Vienas k paramos fondas“ buvo įkurta 2022 metų kovą, po dviejų savaičių nuo karo Ukrainoje pradžios.