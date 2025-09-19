Timas Burtonas ir Monica Bellucci pranešė apie skyrybas

„Monica Bellucci ir Timas Burtonas su didele pagarba ir dideliu rūpesčiu vienas kitam nusprendė skirtis“, – sakoma bendrame jų pareiškime.
M. Bellucci patvirtino savo romaną su T. Burtonu 2023 metais, o jis ją įtraukė į praėjusių metų siaubo komediją „Beetlejuice Beetlejuice“, kuri yra jo 1988 metų filmo „Vabalų sultys“ (Beetlejuice) tęsinys.
M. Bellucci jame suvaidino Delores, į Frankenšteiną panašią piktąją būtybę, pasiryžusią atkeršyti savo buvusiam vyrui, kurį vaidina Michaelas Keatonas (Maiklas Kitonas).
M. Bellucci turi du vaikus iš 14 metų trukusios santuokos su prancūzų aktoriumi ir filmo „Negrįžtami“ (Irreversible) žvaigžde Vincent'u Casseliu (Vensanu Kaseliu), kuri nutrūko 2013-aisiais.
T. Burtonas iki 2014 metų palaikė ilgalaikius santykius su britų aktore Helena Bonham Carter (Helena Bonam Karter). Jie taip pat turi du bendrus vaikus.
