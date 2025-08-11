Trumpas pakvietė aktorę į pasimatymą tą pačią dieną, kai ši išsiskyrė: galėjo pakeisti JAV istoriją

66-erių „Tegyvuoja meilė“ („Love Actually“) žvaigždė prisiminė, kad tai įvyko jai filmuojantis 1998 m. politinėje komedijoje „Pirminės spalvos“ („Primary Colors“). Moteris tuo metu buvo aktoriams persirengti skirtame vagonėlyje.
„Variety“ pranešė, kad E. Thompson prisiminė šį įvykį Lokarno kino festivalyje Šveicarijoje.
„Pamaniau, kad tai pokštas: „Labas, čia Donaldas Trumpas.“ Paklausiau: „Kuo galiu padėti?“ Jis pasakė: „Norėčiau, kad apsistotumėte vienoje iš mano gražių vietų ir mes galbūt galėtume pavakarieniauti“, – pokalbį su dabartiniu JAV prezidentu nupasakojo E. Thompson.
„Na, tai labai miela. Labai ačiū. Susisieksiu su jumis“, – tada atsakė ji.
Tą pačią dieną, kai E. Thompson paskambino D. Trumpas, buvo baigtas jos skyrybų procesas su aktoriumi Kennethu Branaghu, rašo „The Independent“.
„Lažinuosi, kad jis visur ieškojo tinkamų, išsiskyrusių žmonių, su kuriais galėtų susitikinėti. Turiu omenyje, jis rado mano namelio ant ratų numerį! Tai persekiojimas! Taigi taip, galėjau nueiti į pasimatymą su Donaldu Trumpu. Būčiau galėjusi pakeisti Amerikos istorijos eigą!“ – šmaikštavo aktorė.
Anot „People“, E. Thompson 2003 m. ištekėjo už savo dabartinio vyro Grego Wise'o. Tuo tarpu D. Trumpas su Marla Maples išsiskyrė 1997 m. Anksčiau jis buvo vedęs savo pirmąją žmoną Ivaną Trump, o 2005 m. susituokė su Melania Trump.
