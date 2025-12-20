Vytautas Lukočius apie „Žvaigždžių duetus“: komisija pasitraukia

Nuo rugsėjo trukusią muzikinę kelionę vainikuos finalinė laida, kurios metu paaiškės, kas taps projekto nugalėtojais. Tiesa, paskutinėje laidoje, skirtingai nei ankstesnėse, komisija jokios galios nebeturės.
Žiūrimiausia Lietuvoje tapusi laida ir šią savaitę prie ekranų suburs gausų žiūrovų ratą. Vienas iš komisijos narių, dirigentas Vytautas Lukočius, prabils apie atsakomybę, kuri finalo vakarą teks patiems žiūrovams.
„Mes atlikome švietimo reformą ir pažymių komisijos nariai nerašys. Tai yra ėjimas tolyn. Komisija gerais vertinimais, komentarais pagirs dainas ir paskatinsime žmones balsuoti. Sprendimų priėmėjai yra visi Lietuvos žmonės“, – kalbės V. Lukočius.
Iki šiol „Žvaigždžių duetuose“ būtent komisijos balai lemdavo duetų vietas turnyrinėje lentelėje, o iškritimo laidose lemiamas balsas tekdavo studijoje esantiems žiūrovams. Finalo laidoje viskas apsivers aukštyn kojomis. Balsuoti už favoritus sekmadienį tiesiogiai galės visi laidos žiūrovai, ir tik jų balsai nulems, kas triumfuos projekte.
Dėl žiūrovų simpatijų šį sekmadienį varžysis aštuoni duetai: Edgaras Lubys ir Viktorija Navickienė, Laisva ir Mindaugas Diliautas, Ieva Barbora Juozapaitytė ir Arnas Ašmonas, Dainotas Varnas ir Tadas Kanapeckas-Varkė Labdarkė, „Žemaitukai“ ir Laurynas Suodaitis, Adrina ir Naglis Bierancas, Anyanya ir Meda Borisaitė-Purtokė, Vismantė Benkunskienė ir Pijus Narijauskas.
Tiesa, viena iš komisijos narių, Liepa Mondeikaitė, finalinį vakarą pabrėš, kad svarbi yra ne tik pergalė šiame projekte, bet ir tai, ką jo dalyviams jau pavyko pasiekti.
„Šie keli mėnesiai buvo nuostabūs, muzikalūs ir nepamirštami tiek mūsų komisijos širdyse, tiek ir dalyvių širdyse. Šis vakaras yra ne tik apie pergalę. Tai yra apie žmonių istorijas ir tai, kaip muzika atvedė tuos žmones į sceną bei sujungė“, – kalbės dainininkė.
Nuo rugsėjo startavusiame projekte sudainuota šimtai dainų, o scenoje iš viso pasirodė dvylika skirtingų duetų, o jų pasirodymus per televiziją stebėjo rekordinis skaičius, šimtai tūkstančių žiūrovų.
Finalo laidoje netrūks įspūdingų pasirodymų, stebinančių sceninių įvaizdžių, nesuvaidintų emocijų, o pabaigoje viską vainikuos žiūrovų balsavimas. Paskutinį kartą aštuoni duetai „Žvaigždžių duetų“ scenoje pasirodys sekmadienį, 19.30 val., per LNK.
