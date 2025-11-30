Naglis Bierancas: turbūt galima ir akmenį išmokyti dainuoti

Turinio kūrėjo Naglio Bieranco ir dainininkės Adrinos duetas pastaruoju metu sulaukia vis daugiau pagyrų iš projekto komisijos. N. Bierancas įvardijamas kaip žmogus, kuris nuo projekto pradžios padarė įspūdingą pažangą. Tai atsispindi ir komisijos vertinimuose – per pastarąsias dvi laidas šis duetas surinko maksimalų balų skaičių.
N. Bierancas šį sekmadienį pripažins, kad pasitikėjimas savo jėgomis auga. Ir net aplanko mintys, kad kartu su Adrina gali laimėti šį muzikinį šou.
„Šiaip nesitikėjau ir negalvojau apie tai. Bet dabar galvoju, gal ir realu laimėti? Nors jau esu laimėjęs labai daug – visa patirtis ir tai, ką įgijau per šį projektą. Tikrai nuoširdžiai beveik kasdien einu į vokalo pamokas. Pasirodo, jos duoda vaisių. Turbūt galima ir akmenį išmokyti dainuoti“, – sakys N. Bierancas.
„Naglis yra geriausiai dainuojantis „Žvaigždžių duetų“ dalyvis“, – scenos partnerį girs Adrina.
Tiesa, pačiam Nagliui perklausus, ar jis dainuoja geriau ir už projekte dalyvaujantį atlikėją Anyanya, išgirs besijuokiančios Adrinos „ne“.
LNK laidų vedėjos Medos Borisaitės-Purtokės ir Anyanyos duetas įvardijamas kaip vienas iš favoritų triumfuoti šiame šou. Tačiau jie pripažįsta, kad, atėjus finalinių laidų metui, baimės ir jaudulio daugėja.
„Atrodo, kad patys sau užsidedame atsakomybę, kaip dar nustebinti žiūrovus. Norisi duoti žmonėms gražų vaizdą, gerą garsą, įdomų pasirodymą. Tokia laimė ir atsakomybė vienu metu, kad gerai pavarytume“, – šį sekmadienį pasakos Meda.
Nors projekto dalyviai yra pripažinę, kad išsirinkti dainas pasirodymams darosi vis sunkiau, tačiau duetai vis dar atranda būdų, kaip nustebinti ir komisiją, ir žiūrovus.
Aktorius Pijus Narijauskas ir operos solistė Vismantė Benkunskienė šį kartą atliks jausmingą ir lietuviškų akcentų kupiną Gabrielės Vilkickytės ir grupės „Jauti“ kūrinį „Pražys“. Kad dar geriau įsijaustų į vaidmenį, Pijus dėl šio pasirodymo net užsiaugino ūsus. O atlikusi kūrinį, Vismantė paleis prasiveržusias emocijas.
„Man atrodo, mes per mažai sugrįžtame iš blizgučių ir šviesų į savo šaknis ir į tai, į ką galime atsiremti“, – su ašaromis akyse kalbės Vilniaus mero žmona.
Devyni emocingi, jausmingi ir abejingų nepaliekantys duetų pasirodymai – jau šiandien, 19.30 val., per LNK.
