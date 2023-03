Žvaigždės prabilo apie tamsiąją populiarumo pusę: alkoholis, patyčios, apkalbos

Grasinimai, patyčios, skyrybos ir net priklausomybės – tai kaina, kurią žinomi žmonės pasakojo sumokėję už populiarumą. Ar jie nesigaili tapę apkalbų objektais? Ir kodėl norėdamas išgarsėti turi parduoti ne tik talentą, bet ir gyvenimą?

Vaizdo tinklaraštininkas Antanas Jakimavičius kelią į žvaigždes skynėsi nuo trylikos metų. „Pavyzdžiui, darydavau atsispaudimus, filmuodavau ir dėdavau į youtube. Surinkdavau penkias peržiūras, ir visos būdavo mano paties, – juokėsi pradžią prisiminęs Antanas, kurį dabar seka tūkstančiai. – Man labai patinka maivytis prieš kamerą, daryti nesąmones. Žmonėms patinka, kai aš kankinuosi, rodžiau, kai užsikasiau karste parai, suvalgiau aštriausią dalyką pasaulyje, kuris išdegino skrandį“.

Antanas Jakimavičius./ LNK nuotr.

Justina Partikė, norėdama išpopuliarėti sukūrė save iš naujo, bet sako, kad populiarumas apkarto. „Pradžia buvo tokia – viena laida, kita laida, vienas realybės šou, kitas realybės šou. Papasakojau, kaip pasidariau skrandžio operaciją, – taip susidomėjimas manimi ir prasidėjo. Esu pasidariusi krūtinės, pilvo, sėdmenų plastines operacijas, injekcijų į lūpas, leidžiuosi botoksą. Dabar mažinsiu krūtinę, pripažįstu, kad peržengiau ribas, krūtinės ląsta neatlaiko, silikonas pasislenka“, – atvirai pasakojo Justina.

Justina Partikė./ LNK nuotr.

„Dabar tenka taikytis su įžeidinėjimais ir apkalbomis. Vadina transvestitu, šaiposi iš krūtinės, sako, kad esu šleiva kreiva. Bet baisiausia, kad ėmė liesti vaikus, tai žiauru. Man du kartus iškvietė vaikų teises. Pavyzdžiui, pranešė, kad Kūčių vakarą mūsų šeimoje neva nėra blaivaus žmogaus. Tiesa, tyrimą nutraukė, nes pažeidimų nenustatyta. Paskui apskundė dar kartą, kai buvome Egipte“, – pasakojo Justina, pripažindama, kad vis dėlto populiarumas leidžia užsidirbti, „Instagrame“ ji pardavinėja reklamas.

Dabar tenka taikytis su įžeidinėjimais ir apkalbomis. Vadina transvestitu, šaiposi iš krūtinės, sako, kad esu šleiva kreiva.

Plius dydžio modelis Vitalija Jonikytė-Bacevičė, laimėjusi LNK realybės šou „Grožio (r)evoliucija“ atviravo, kad neseniai tapo pardavėja. „Dirbau pardavėja pusę metų, pažįstamiems treikėjo pagelbėti. Daugiausia, ką esu gavusi per mėnesį – 463 eurus. Vis dar dirbu modeliu, dalyvauju visur, kur reikia plius dydžio modelio. Su vyru vedame renginius, vestuves, gimtadienius, krikštynas. Išduosiu paslaptį, esu labai populiari tarp senelių, juos pašokdinu“, – pasakojo Vitalija.

Kelis TV šou laimėjęs ir išgarsėjęs Marius Petrauskas sakys susirgęs ne tik žvaigždžių liga, bet ir alkoholizmu.

Marius Petrauskas. / LNK nuotr.

Pradėjau stiklą kilnoti vienas pats, kuo toliau, tuo labiau.

„Galvojau, kad visi yra š.... Netekau draugų, tėvai skersai pradėjo žiūrėti, vakarėliai, alkoholis. Norint išlikti šou versle, turi lipt per galvas, gyvenimas man Vilniuje buvo per trankus. Laimėtų 10 tūkstančių eurų nebeliko – atidaviau skolas, dalį paskolinau, kiti pinigai tūsams, plotams. Prasidėjo grimzdimas į dugną, draugai nusisuko. Supratau, kad nesu nei super, nei reikalingas, o grimzti pradėjau per savo puikybę. Pradėjau stiklą kilnoti vienas pats, kuo toliau, tuo labiau. Trejus metus pragyvenome su mylima moterimi, gyvenimas ėjo šaibom. Sykį grįžtu iš koncerto Latvijoje, atidarau duris, žiūriu, nieko nėra, nei jos, nei vaiko, tik penkių puslapių laiškas. Po išėjimo ėmiau gerti dvi savaites, mašiną pragėriau... Ėjau dirbti į statybas. Kol vieną dieną iš stoties baro paskambinau vienuoliams. Sakau, reikia pagalbos, geriu. Metus praleidau reabilitacijos centre, daug ką ten ką patyriau, daug ašarų išpyliau, reikėjo būti nužemintam. Po pusmečio supratau, kodėl man taip atsitiko“, – pasakojo Marius, kuris jau treti metais nevartoja alkoholio.

Kaip įžymybės neatlaiko išbandymų šlove ir honorarais – „KK2 penktadienyje“, 19.30 val., per LNK.