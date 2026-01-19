Adamkus išleistas iš ligoninės

„Galiu patvirtinti, šiandien yra išleistas“, – sakė ji.
Anot B. Bagonaitienės, prezidentas tęs gydymą namuose.
BNS rašė, kad V. Adamkus į ligoninę buvo paguldytas sausio 5 dieną, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
Paskutinį kartą V. Adamkus hospitalizuotas praėjusių metų rugsėjį, tąkart buvęs šalies vadovas buvo gydomas reanimacijos skyriuje dėl infekcijos.
99-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.
