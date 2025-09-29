Adomavičius apie atsistatydinimą negalvoja: tik pradėjau dirbti

„Aš tik pradėjau dirbti, pirmos dienos. Tai aš nematau tam prasmės“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė I. Adomavičius, paklaustas, ar matant sektoriaus pasipiktinimą nežada trauktis iš pareigų.
„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti Kultūros ministerijos darbą kaip administratorius ir tikrai puikiai administruoti Kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – kalbėjo jis, nurodydamas, kodėl yra tinkamas eiti užimamas pareigas.
Ministras nurodė, kad ieško kontakto su nepasitenkinimą reiškiančia kultūros bendruomene, tačiau pažymėjo – tarp jų yra ir paramą jam reiškiančių žmonių.
„Tikrai daugelis meno atstovų nori bendrauti, padeda ir palaiko“, – sakė jis, nekonkretizuodamas, iš ko jaučia palaikymą.
„Aušrietis“ pabrėžė – prieš jį protestuoja tikrai ne visa kultūros bendruomenė.
„Ne visa bendruomenė turi tiek daug priėjimo prie didžiosios žiniasklaidos arba viešųjų priemonių, tai galbūt supraskime tą žinutę, kad kiekviena banga kelia kitą bangą ir kartais įsijauti pats“, – užsiminė jis, nedetalizuodamas, ką turi omenyje.
Tuo metu klausiamas, kaip reaguoja į atvejus, kai nuo Kultūros ministerijos bei Prezidentūros atsiriboja įvairūs menininkai bei organizacijos, I. Adomavičius neslėpė, kad tai jį liūdina.
„Labai liūdna, bet tikėkimės, kad su bendruomene rasime bendrą kalbą ir tuos pakeltus tiltus nuleisime, vėl bandysime grįžti prie bendro dialogo ir bendro darbo“, – kalbėjo ministras.
Jis neslėpė, kad pastarosiomis dienomis jam reiškiamą kritiką išgyvena nelengvai.
„Kiekvieną dieną tampi stipresnis. Taip, nėra lengva, kai žmogui toks puolimas, bet mes kalbame apie darbus, apie darbus Lietuvai“, – neslėpė „Nemuno aušros“ atstovas.
Kaip skelbta ir anksčiau, šią savaitę I. Adomavičius žada susitikti su keturių kultūros sektoriaus profesinių sąjungų atstovais. Ministras nurodė, kad kol kas konkretūs susitikimų laikai tebederinami.
Pasiteiravus, kaip žada pritraukti kultūros bendruomenę bendram darbui, I. Adomavičius patikino, kad šiuo klausimu yra dirbama ir atitinkami būdai bus rasti.
„Pirmiausiai, susitikimas su profesinėmis sąjungomis. Dabar labai svarbus darbas yra biudžeto formavimas. Tai biudžetas 2026 metams – mes turime kovoti už Kultūros ministerijai skiriamą biudžetą. Tai yra svarbus darbas. Ir priemonių planas“, – kalbėjo jis, pridurdamas, kad prie Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano kviečiama prisijungti visa bendruomenė.
Taip, nėra lengva, kai žmogui toks puolimas, bet mes kalbame apie darbus, apie darbus Lietuvai.
Paaiškino, dėl ko atsiprašė bendruomenės
Praėjusią savaitę I. Adomavičius socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje atsiprašė kultūros bendruomenės. Klausiamas, kodėl, ministras priminė praėjusią savaitę daug kritikos sulaukusį jo pasisakymą Prezidentūroje.
„(Atsiprašiau dėl – ELTA) benefiso Prezidentūroje, kuris galbūt ne vietoje ir ne laiku buvo. Tikriausiai, ne patirtis kaip turėtų būti, kas turėtų būti Prezidentūroje. Ten turėtų būti labiau aiškiau dalykai nustatyti, o ne benefisas“, – aiškino jis.
Tiesa, paklaustas, ar turėjo dar vieną susitikimą ar pokalbį su prezidentu Gitanu Nausėda, ministras nurodė, kad jokio kvietimo nėra gavęs. Tačiau jeigu sulauktų – su šalies vadovu tikrai susitiktų.
Politinės komandos sudėties neatskleidžia: kalbasi su R. Žemaitaičio patarėja
Paklaustas, kas bus jo viceministrai ir patarėjai, ministras tikino, jog galimą politinio pasitikėjimo komandos sudėtį jis dar nori išlaikyti paslaptyje. Visgi I. Adomavičius neslėpė, jog jau buvo susitikęs su Remigijaus Žemaitaičio patarėja Seime Egle Lukošiene.
„Dar kol kas laikau paslaptyje, nes norime turėti labai stiprią komandą, kuri atlieptų visuomenės interesus. Palaukime, duokime laiko, susidėliosime komandą ir tada galėsite matyti patys. Viskas priklauso nuo derybų su žmonėmis“, – dėstė ministras.
„Sprendžiama komandoje, derinamės“, – paklaustas, ar komandoje bus E. Lukošienė, atsakė jis.
Jis taip pat patikino, kad komandoje nebus „aušrietės“ Deimantės Brazauskaitės.
Be to, ministras teigė susitiksiantis su operos soliste Viktorija Miškūnaite. Visgi I. Adomavičius tikina su ja neaptarinėsiantis potencialaus darbo ministerijoje.
„Ta informacija kažkur nutekėjo, bet čia – ne apie tai. Čia yra kalba su bendruomene“, – sakė ministras.
Mano tikslas yra bendruomenė.
Įvertino „Nemuno aušros“ atstovų pasisakymus apie menininkų protestą: nepalaikau skaldymo
Spaudos konferencijos metu I. Adomavičius sulaukė klausimų ir apie savo atstovaujamos partijos retoriką protestuojančių kultūrininkų atžvilgiu. ELTA jau skelbė, kad „Nemuno aušros“ Klaipėdos skyrius buvo paviešinęs įrašą socialiniame tinkle „Facebook“, kur pašaipiai atsiliepė apie menininkus, protestavusius prie Prezidentūros.
Kultūros ministras tvirtino, kad nepalaiko tokio skaldymo.
„Mano tikslas yra bendruomenė. Apjungti, atstovauti. Ir nepritariu skaldymui, noriu, kad būtų jungiamasi. Vis dėlto šiandien jau esu ministras, nebe Ignotas Adomavičius, „Nemuno aušros“ partijos narys ar pilietis, bet jau ministras. Dėl to mano užduotis yra apjungti ir rasti bendrą kalbą su bendruomene. Tikrai nepalaikau skaldymo“, – tvirtino jis.
Tačiau paklaustas, ar jo minimu skaldymu neužsiima „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis, socialiniuose tinkluose dalindamasis panašaus pobūdžio kritiškais įrašais apie menininkų bendruomenę, I. Adomavičius komentavo lakoniškai.
„Niekas skaldymu neužsiima. Remigijaus Žemaitaičio retorikos nenoriu komentuoti, tai yra (partijos – ELTA) pirmininkas“, – dėstė „aušrietis“.
„Tikrai gali būti iššaukiantys tam tikri pasakymai, bet tai yra žmogiška. Skirtingų nuomonių pasakymai tai nėra (...) skaldymas. Tai yra skirtingos nuomonės“, – pridūrė jis.
Nevyks į Lietuvos sezono Italijoje atidarymą
Spalio 5-ąją Romoje vyksiant Lietuvos kultūros Italijoje programos atidarymui, ministras sako neplanuojanti dalyvauti šiame renginyje. Anot jo, valstybei ten atstovaus prezidentas Gitanas Nausėda.
„Derinamas yra biudžetas. Tą darbą labiau duosime prezidentui. Neplanuoju (vykti – ELTA)“, – dėstė I. Adomavičius.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.
Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.
Naujausi komentarai