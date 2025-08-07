Akredituotas naujasis Nyderlandų gynybos atašė Lietuvai

Pasak jos, naujojo gynybos atašė veikla sustiprins bendradarbiavimą NATO ir Europos Sąjungos (ES) formatuose bei dvišalį bendradarbiavimą nuo karinių pratybų iki gynybos pramonės plėtros.
Nyderlandai yra strateginis Lietuvos partneris gynybos srityje. Šiuo metu Nyderlandai yra Vokietijos vadovaujamos NATO daugianacionalinio bataliono kovinės grupės Lietuvoje dalis. Lietuvoje tarnauja didžiausias Nyderlandų karių skaičius dislokuotas užsienyje.
Praėjusių metų liepą, įgyvendinant Vilniaus NATO viršūnių susitikimo metu priimtą sprendimą dėl rotacinio oro gynybos modelio, Šiaulių aviacijos bazėje buvo dislokuotos Nyderlandų integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemos „Patriot“. Šis Nyderlandų sprendimas tapo tvirtu pagrindu kitoms šalims jungtis prie NATO oro gynybos rotacinio modelio.
Dvišalis bendradarbiavimas apima ir strateginius gynybos pramonės projektus. Šiuo metu Lietuva iš „Thales Netherlands“ įsigyja artilerijos radarų sistemas, kurios inovatyviais technologiniais sprendimais leidžia užtikrinti didesnį sistemų operacinį lankstumą ir atliepti kitus Lietuvos ginkluotojų pajėgų keliamus reikalavimus.
(be temos)