Ministerijoje pasirašyta sutartis dėl tankų „Leopard“ techninės parengties

„Europai susiduriant su augančiais saugumo iššūkiais, labai svarbu stiprinti gynybos pramonę ir tiekimo grandinę. Šio susitarimo tikslas – užtikrinti patikimą karinės įrangos tiekimą ir sukurti ilgalaikę pramonės sinergiją, leidžiančią greičiau ir savarankiškiau reaguoti bei pritraukti į Lietuvą pažangias karines technologijas“, – per pasirašymo ceremoniją sakė R. Kaunas.
Paklaustas, kada Lietuvą pasieks visi „Leopard“ tankai, ministras teigė, kad tikėtina juos turėti už daugiau nei dviejų metų.
„Divizijos poreikį mes matome 2030 metais. Tai toks tikslas ir yra ir šis sprendimas, ši investicija būtent irgi yra labai geras pavyzdys, kaip galima išplėsti gynybinius gamybinius pajėgimus būtent investuojant tarp partnerių, atidarant naujas galimybes ir naujus pajėgumus gaminti. Tai leidžia ir mums greičiau turėti tankus, nes be šitos gamyklos, tikėtina, kad iki 2030 metų būtų sunkiai, sakykime, jie įsivaizduojami. Dabar mes jau šnekame apie 2028 metus“, – nurodė jis.
„Investicijos nauda yra (...) ilgalaikė. Ir ši investicija leidžia mums stiprinti gynybos pramonę bendrąja prasme, leidžia stiprinti Lietuvos gynybos pramonę čia lokaliai“, – pridūrė R. Kaunas.
Viena iš sutarčių pasirašęs ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad bus sukurta daugiau nei 100 naujų darbo vietų.
„Visos trys sutartys yra (pasirašytos – BNS) su ta pačia įmonių grupe, tai tik tiek, kad mes Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašėme būtent stambaus projekto statuso sutartį. Tai reiškia, kad „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetal Landsysteme“ grupė kuria šį projektą, o mes pritraukiant investicijų 50 mln., sukursime 100 naujų darbo vietų, iš kurių 80 proc. bus aukštos kvalifikacijos specialistams“, – žurnalistams sakė E. Grikšas.
„Tai bus tankų aptarnavimas, tankų surinkimas. Šiandien kalbame apie „Leopard“ tankus“, – pridūrė jis.
Pagal pasirašytą susitarimą numatyta, kad dalis tankų surinkimo vyks Lietuvoje. Skelbiama, kad projektas bus vystomas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ).
Lietuva 44 tankus „Leopard“ įsigija vystydama kariuomenės diviziją.
BNS skelbė, kad kitų metų biudžete krašto apsaugai, įskaitant ir Valstybės gynybos fondo lėšas, numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. BVP.
