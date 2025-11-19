Apskundus Vyriausybės planus pertvarkyti sporto valdymo sistemą, STT atlieka antikorupcinį vertinimą

„Šiuo metu yra atliekamas antikorupcinis teisės aktų vertinimas. Artimiausiu metu, kai jis bus baigtas, apie jo rezultatus bus informuojama visuomenė“, – BNS nurodė STT.
Minima pertvarka planuojama panaikinti Nacionalinę sporto agentūrą (NSA), integruojant jos funkcijas į naujai formuojamą Nacionalinę sporto tarybą ir Lietuvos sporto centrą.
Šie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planai sulaukė nevienareikšmio sporto bendruomenės bei politikų vertinimų.
Kreipimesi į STT, kurį matė BNS, parlamentarai teigia, kad reforma „kelia rimtų abejonių dėl skaidrumo, pagrįstumo ir efektyvumo“.
Pasak jų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neįvertino, kad vykdant reformą bus atleidžiami darbuotojai, dėl funkcijų perdavimo gali sutrikti veiklos tęstinumas ar kad naujos institucijos nebus pajėgios pradėti veiklos laiku.
Pačios ministerijos teigimu, reforma leis į sprendimų priėmimą dėl sporto finansavimo įtraukti daugiau nevyriausybininkų, pačias sporto organizacijas ir sportininkus.
Ji tikina, kad koreguojant sporto politikos įgyvendinimo struktūrą atsižvelgta į dviejų auditų išvadas, parodžiusias, jog sprendimus priimant siūlomai naikinti Nacionalinei sporto agentūrai buvo pažeistos galiojančios tvarkos.
Pagal siūlomus pokyčius, NSA prijungus prie Nacionalinės sporto tarybos, keturių metų kadencijai būtų renkamas pastarosios organizacijos pirmininkas, kuris peržiūrėtų projektų sąrašus, teiktų siūlymus, priimtų sprendimus dėl galimų veiklos krypčių.
Į tarybą po du narius deleguotų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Lietuvos sporto federacijų sąjunga, o po vieną asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto mokslininkų asociacija, neįgaliųjų organizacijos bei vieną narį išrinks visos organizacijas, kurios nepateko į anksčiau išvardintas sritis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi NSA įsteigta 2022 metų liepos 1 dieną.
Pagrindinis agentūros uždavinys – efektyviai valdyti valstybės skiriamas lėšas sportui, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, padėti jiems pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.
NSA įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, rūpinasi sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra.
Naujausi komentarai